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    世界大戰1個月內爆發？傳俄軍兵臨烏克蘭 專家曝開戰時間

    俄羅斯、烏克蘭情勢緊張，圖為烏克蘭軍人。（法新社）

    俄羅斯、烏克蘭情勢緊張，圖為烏克蘭軍人。（法新社）

    2021/04/04 23:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯、烏克蘭情勢緊張，近日網路瘋傳俄國坦克、直升機部隊在邊境集結的影片，俄羅斯軍事分析師費根豪爾（Pavel Felgenhauer）警告，即便這場危機不演變成世界大戰，也非常可能升級成一場歐洲戰爭，而西方目前不知道該如何處理。他並認為，俄羅斯可能在5月初紅場閱兵時發動襲擊。

    綜合外媒報導，近日推特瘋傳俄羅斯坦克、裝甲車等軍武及部隊在國境主要道路上行動，以及火車載運坦克的鐵路影片。儘管這些影片未獲證實，但費根豪爾指出，威脅正在增加，大多數威脅沒有被媒體報導，但種種跡象顯示事情正在惡化。

    費根豪爾表示，即使這場危機不變成世界大戰，也有可能升級成一場歐洲戰爭，而現在，西方國家並不知道該怎麼應對俄羅斯軍隊正在逼境烏克蘭邊境的事實。費根豪爾懷疑克里姆林宮早就下了決定可能在5月初，於紅場閱兵時發動襲擊，該閱兵式是為了紀念蘇聯在第二次世界大戰中獲得勝利。

    網路流傳俄國部隊行動畫面

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