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    中國瀋海高速發生重大事故！貨車追尾碰撞...至少11死

    中國瀋海高速發生重大事故，貨車追尾碰撞，至少11死。（圖擷取自微博）

    中國瀋海高速發生重大事故，貨車追尾碰撞，至少11死。（圖擷取自微博）

    2021/04/04 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國瀋海高速公路（瀋海高速）於4日凌晨發生重大交通事故，一輛大貨車與一輛大客車發生碰撞，後方2輛貨車又相繼發生追尾碰撞，至少造成11人死亡，其他傷亡還有待統計，中國網友紛紛難過表示，「今天清明，真不希望看到這樣的消息」。

    綜合中媒報導，瀋海高速公路於4日凌晨1點多發生一起重大交通事故，一輛大貨車穿越中央護欄後與一輛大客車發生碰撞，造成大客車翻車，現場交通單向中斷，其後，後方2輛貨車又相繼發生追尾碰撞，截至目前，事故已造成11人死亡，其他傷亡還有待統計。據悉，大客車為上海市至江蘇省連雲港市灌雲縣的班線客車，車輛相關資質證件合法有效；肇事貨車則未超載，橫穿中央護欄原因尚有待調查。

    對此，中國網友紛紛難過表示，「沈海高速我爸經常走，而且也是貨車，看得我心驚」、「大車司機十有八九疲勞駕駛，唉，逝者安息吧」、「看著好難受」、「今天清明節，真的別發生這種事情了」、「一日平安一日福啊」，也有不少網友質疑，「客車不是說凌晨不讓跑了嗎？怎麼還有客車在跑？」、「凌晨一點為什麼還有大巴車在高速上行駛？」、「又不是長途」。

    事故原因、其他傷亡人數還有待確認中。（圖擷取自微博）

    事故原因、其他傷亡人數還有待確認中。（圖擷取自微博）

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