再惡搞啊！美知名兄弟檔拍片假裝搶銀行 踢到鐵板下場曝光

美國雙胞胎網紅斯托克斯兄弟（見圖）在2019年時佯裝成劫匪搶銀行。（圖翻攝自Deleted Videos: Archived官方YouTube）

2021/04/02 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名的雙胞胎網紅斯托克斯兄弟（Stokes Twins）擁有667萬名粉絲，2人時常拍攝惡搞影片上傳YouTube，更在2019年時假裝搶銀行，脅迫無辜的uber司機讓他們搭車，如今這對兄弟已認罪，被法官判處1年緩刑、160小時的社區服務和罰鍰。

綜合外媒報導，住在美國加州橘郡（Orange County）的雙胞胎兄弟檔艾蘭（Alan Stokes）和亞力克斯（Alex Stokes），在2019年10月15日時，兩兄弟身穿黑衣黑褲，頭戴滑雪面罩，手上提著多個裝滿現金的行李袋，佯裝成剛搶完銀行劫匪，並想透過事先預約的Uber逃逸。

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報導提到，兄弟檔身上有隱藏攝影機，想秘密錄下惡作劇全程，未料Uber司機抵達後，以為兩人真是銀行劫匪，便拒絕讓他們上車，路人見狀也以為銀行發生搶劫，趕緊報警，警方到場後便荷槍實彈喝斥Uber駕駛停車，兄弟檔下車。

報導指出，兄弟檔眼看苗頭不對，現場緊張情勢升溫，這才讓兄弟檔趕緊下車解釋，他們只是在拍攝惡作劇影片，並沒有搶銀行，警方知情後斥責兄弟檔，釋放無辜的Uber司機後便收隊離開，未料4小時後兄弟檔竟故態復萌，在別的地方用同樣伎倆惡搞。

報導也說，橘郡檢察官指出，兄弟檔事後遭非法拘禁罪（False Imprisonment）的重罪和謊報緊急情況（False Reporting of an Emergency）的輕罪起訴，最高面臨5年徒刑，他們已於上月31號認罪，被法官判處1年緩刑、160小時的社區服務及罰鍰。

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