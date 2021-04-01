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    艾美獎得主失蹤7個月 死在家中垃圾堆已成乾屍

    艾美獎得主依芙琳·薩卡許，在失蹤7個多月後，被發現陳屍在家中垃圾堆。（圖擷取自推特）

    艾美獎得主依芙琳·薩卡許，在失蹤7個多月後，被發現陳屍在家中垃圾堆。（圖擷取自推特）

    2021/04/01 19:10

    〔即時新聞／綜合報導〕曾獲美國電視艾美獎（ Emmy Awards）美國設計師薩卡許 （Evelyn Sakash），早前忽然失蹤，沒想到上月30日驚傳發現她陳屍在家中的垃圾堆，並已成一具乾屍。

    綜合外媒報導，66歲的薩卡許2003年獲得日間艾美獎的藝術指導、布景裝飾及場景設計的傑出成就獎；她也曾參與《芝麻街》、《法網遊龍》、《勁爆女子監獄》等美國知名電視作品製作。然而據悉她在2020年4月，因母親逝世後陷入低潮。

    有鄰居指薩卡許自此之後開始變得相當孤僻，且疑似患上「囤物症」（Compulsive hoarding），位於紐約皇后區的住處囤積越來越多物品，環境因此變得髒亂。

    去年9月，親友開始聯絡不上薩卡許，於是報警尋人，其友人還上「GoFundMe」網站上募款希望能幫助警方更快找到薩卡許。但過去7個月以來，警方毫無所獲，期間還曾出動警犬到薩卡許家搜索。

    薩卡許的妹妹布朗（Ellen Brown）上月30日雇來清潔人員來替姐姐的住處打掃。報導指出，薩卡許的住家環境髒得誇張，屋內各種垃圾和雜物堆積如山，充滿惡臭。但就在這天，清潔人員發現了臉部朝上、被埋在垃圾堆中的薩卡許，被發現時她已經成了如木乃伊般的乾屍。

    警方初判薩卡許死於動脈硬化性的心血管疾病，屬自然死亡。妹妹布朗難過表示，姐姐生前的生活相當充實，也是個相當有才華的人，「我不希望姐姐以這樣的方式被人記得...。」其友人也表示，希望外界記得薩卡許是位才華洋溢的藝術家。

    據悉薩卡許去年母親逝世後陷入低潮，還患上囤物症，其位於紐約皇后區的住處堆滿垃圾和雜物。（圖擷取自推特）

    據悉薩卡許去年母親逝世後陷入低潮，還患上囤物症，其位於紐約皇后區的住處堆滿垃圾和雜物。（圖擷取自推特）

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