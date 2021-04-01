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    武漢肺炎》滅絕！ 巴西亞馬遜民族 最後一人染疫亡

    長居於巴西熱帶雨林的一支亞馬遜民族，成為全球第一個因武漢肺炎疫情滅絕的民族，。（法新社檔案照）

    長居於巴西熱帶雨林的一支亞馬遜民族，成為全球第一個因武漢肺炎疫情滅絕的民族，。（法新社檔案照）

    2021/04/01 21:40

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（Covid-19，新型冠狀病毒病）疫情持續延燒，全球已經出現首個因疫情滅絕的民族，巴西熱帶雨林其中1個亞馬遜民族，全盛時期人口多達1.5萬人，但僅存的最後1人已確定死於武漢肺炎。

    根據《紐約時報》報導，阿魯卡．朱馬（Aruká Juma）與其他亞馬遜原住民族一樣，以自己的部落之名為姓氏，他隸屬的朱馬部落在18世紀時，人口一度高達1.5萬人，後來因疾病侵襲，又受到外來者屠殺，1943年只剩下100人，1964年僅剩下6人，而他是該部族中的最後倖存者。

    阿魯卡．朱馬在1998年被政府趕出自己的土地；1999年，阿魯卡．朱馬的姊夫去世，他成為朱馬部族中最後1位男性，該部落確定總有一天會滅絕，朱馬在2012年得以返回自己的土地，但他3個女兒的丈夫拒絕住在那裡，阿魯卡．朱馬2016年曾對1名攝影師表示自己的寂寞，「現在剩我1個人」。

    阿魯卡．朱馬目前已於巴西西部朗多尼亞州（Rondônia）首府韋柳港（Porto Velho）的1家醫院去世。他的外孫表示，據信他的年齡介於86歲至90歲之間，死因是武漢肺炎，為了保留部族記憶，他的13個外孫當中，有人將姓氏改為「朱馬」，人類學家表示，在父系社會的亞馬遜部族中，這種情況相當少見。

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