疑未帶房間鑰匙想進房 美女詭卡窗框窒息身亡

佛州草鍵島（Grassy Key）當地一處露營車渡假村驚傳女子死亡意外。（圖翻攝自GoogleMaps）

2021/04/01 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國22歲女子賽里奧特（Sydney Therriault），上月18日前往佛羅里達州度假，未料卻被發現卡在房間窗戶上，窒息喪命，目前警方已介入偵查，初步判定她是因為忘記帶鑰匙想爬進房間才發生不幸，正在等驗屍報告出爐。

綜合外媒報導，賽里奧特於3月初從馬里蘭州（Maryland）的前往佛羅里達州的草鍵島（Grassy Key）度假，入住當地一間名「鵜鶘露營車渡假村及碼頭」（Pelican RV Resort & Marina）旅館，未料18日清晨被警方發現頭卡房間窗戶上，沒了呼吸心跳。

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報導指出，當地警方表示，賽里奧特疑似是忘了帶房間鑰匙，想要從窗戶爬進房間，才會卡在矩形鋼化的玻璃窗中窒息，雖警消及時到場急救，但她仍當場被宣告不治，目前初步排除他殺的可能性，將會進一步等待驗屍報告出爐。

報導也說，賽里奧特的朋友哈尼（Megan Harney）在臉書上悼念，稱她是「隨心所欲的樂天派（free spirit）」，曾鼓勵自己找到自己人生的道路，將不會忘記她；賽里奧特曾任職過的學校也說：「她的微笑很暖，我們需要時間來平復哀傷，會想念她」。

22歲女子賽里奧特（左）疑似因為沒帶鑰匙，想透過窗戶爬進房間，但不慎卡在窗戶窒息身亡。（圖翻攝自Sydney Therriault臉書）

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