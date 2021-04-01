為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疑未帶房間鑰匙想進房 美女詭卡窗框窒息身亡

    佛州草鍵島（Grassy Key）當地一處露營車渡假村驚傳女子死亡意外。（圖翻攝自GoogleMaps）

    佛州草鍵島（Grassy Key）當地一處露營車渡假村驚傳女子死亡意外。（圖翻攝自GoogleMaps）

    2021/04/01 13:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國22歲女子賽里奧特（Sydney Therriault），上月18日前往佛羅里達州度假，未料卻被發現卡在房間窗戶上，窒息喪命，目前警方已介入偵查，初步判定她是因為忘記帶鑰匙想爬進房間才發生不幸，正在等驗屍報告出爐。

    綜合外媒報導，賽里奧特於3月初從馬里蘭州（Maryland）的前往佛羅里達州的草鍵島（Grassy Key）度假，入住當地一間名「鵜鶘露營車渡假村及碼頭」（Pelican RV Resort & Marina）旅館，未料18日清晨被警方發現頭卡房間窗戶上，沒了呼吸心跳。

    報導指出，當地警方表示，賽里奧特疑似是忘了帶房間鑰匙，想要從窗戶爬進房間，才會卡在矩形鋼化的玻璃窗中窒息，雖警消及時到場急救，但她仍當場被宣告不治，目前初步排除他殺的可能性，將會進一步等待驗屍報告出爐。

    報導也說，賽里奧特的朋友哈尼（Megan Harney）在臉書上悼念，稱她是「隨心所欲的樂天派（free spirit）」，曾鼓勵自己找到自己人生的道路，將不會忘記她；賽里奧特曾任職過的學校也說：「她的微笑很暖，我們需要時間來平復哀傷，會想念她」。

    22歲女子賽里奧特（左）疑似因為沒帶鑰匙，想透過窗戶爬進房間，但不慎卡在窗戶窒息身亡。（圖翻攝自Sydney Therriault臉書）

    22歲女子賽里奧特（左）疑似因為沒帶鑰匙，想透過窗戶爬進房間，但不慎卡在窗戶窒息身亡。（圖翻攝自Sydney Therriault臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    墨版佛洛伊德案？薩裔女子遭女警跪膝壓頸致死
    2021/03/30 14:18

    墨版佛洛伊德案？薩裔女子遭女警跪膝壓頸致死
    「窒息室性愛」 英17歲少年疑在家DIY玩死自己
    2021/03/21 13:25

    「窒息室性愛」 英17歲少年疑在家DIY玩死自己

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    武漢肺炎》疫情延續 美國加州病例總數領先佛州逾5萬例
    2020/08/18 11:51

    武漢肺炎》疫情延續 美國加州病例總數領先佛州逾5萬例
    午覺醒來兒子不見了！ 洗衣機內找到時已窒息
    2018/01/29 23:09

    午覺醒來兒子不見了！ 洗衣機內找到時已窒息
    新北一4月大男嬰趴睡窒息 送醫不治
    2017/12/08 14:40

    新北一4月大男嬰趴睡窒息 送醫不治
    國際今日熱門
    烏克蘭政府軍與親俄份子激戰釀4死 美升至最高警戒級別
    2021/03/31 14:32

    烏克蘭政府軍與親俄份子激戰釀4死 美升至最高警戒級別

    土耳其新增逾3.7萬確診創單日新高 當局加嚴防疫措施
    2021/03/31 14:14

    土耳其新增逾3.7萬確診創單日新高 當局加嚴防疫措施

    嚇人！老翁打嬌生疫苗不良反應曝光 全身長紅疹、四肢腫漲脫皮
    2021/03/31 15:03

    嚇人！老翁打嬌生疫苗不良反應曝光 全身長紅疹、四肢腫漲脫皮

    驚悚影片曝光！三寶騎士硬切車道 幾秒就讓兩台大車撞毀
    2021/03/31 14:59

    驚悚影片曝光！三寶騎士硬切車道 幾秒就讓兩台大車撞毀

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播