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    「窒息室性愛」 英17歲少年疑在家DIY玩死自己

    英國17歲男子迪安可被發現陳屍於家中，旁邊還有許多情趣用品及成人影片。示意圖。（法新社）

    英國17歲男子迪安可被發現陳屍於家中，旁邊還有許多情趣用品及成人影片。示意圖。（法新社）

    2021/03/21 13:25

    〔即時新聞／綜合報導〕DIY出事了！英國17歲青年迪安可（Joshua Deacon）於去年12月時被發現陳屍於自家臥室，警方在破門時在場還看到了許多「情趣用品」及手機和電腦上「成人影片網站」，因為陳屍時是成「絞死」狀，警方初判死因是「窒息室性愛」，近日法院正在審理此案。

    綜合外媒報導，迪安可獨自一人住在斯托克（Stoke-on-Trent）一處公寓內，友人透過電話及e-mail聯繫他，都遲遲沒得到回覆，擔心他會出事。之後公寓的工友比庫爾（Julia Buiskool）告知物業公司後，使用了備用鑰匙打開了迪安可的家門。

    報導提到，比庫爾進房後，便眼前的漆黑的場景嚇壞，室內門窗緊閉，窗簾也被拉上，他用手機打開手電筒試圖找到迪安可，但卻看到他不幸已於臥室氣絕身亡，身旁還有一些成人的「情趣用品」及手機和電腦的「成人影片網站」。

    報導指出，比庫爾報警後，警方及救護車緊急趕來現場，他們確認迪安可已經不幸死亡，死狀呈現詭異的「絞死」狀，在現場留有的「情趣用品」及成人影片，警方初步研判迪安可應是獨自在家進行「窒息式DIY」，途中出了意外而不幸離世。

    報導也說，朋友在去年11月30日時，曾發現迪安可服用數顆治療疼痛發燒的藥物，但問他為何要吃，他僅以「無聊」簡短帶過，之後朋友離開迪安可住處後，便失去了他的音訊。屍檢官墨菲（Sarah Murphy）則說，死因仍傾向是「窒息式DIY」，目前法院正在開庭審理此案。

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