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    墨版佛洛伊德案？薩裔女子遭女警跪膝壓頸致死

    薩爾瓦多籍女子阿里亞薩，日前遭墨西哥女警「跪膝壓頸」，導致脊椎一二節斷裂喪命。（圖翻攝自alejandree3推特）

    薩爾瓦多籍女子阿里亞薩，日前遭墨西哥女警「跪膝壓頸」，導致脊椎一二節斷裂喪命。（圖翻攝自alejandree3推特）

    2021/03/30 14:18

    〔即時新聞／綜合報導〕畫面曝光！佛洛伊德案翻版？薩爾瓦多籍女子日前遇墨西哥員警執法，不知何故遭「跪膝壓頸」壓制在地，導致該女子脊椎一二節斷裂喪命，目前檢方已宣布將對疑似執法過當的員警提起追訴，全案朝向謀殺案方向偵辦，此案也引發兩國總統的關注。

    綜合外媒報導，36歲的薩爾瓦多籍女子阿里亞薩（Victoria Salazar Arriaza），和2名10多歲的女兒住在墨西哥已3年，日前遇到當地警方執法，不知何故遭警方「跪膝壓頸」壓制在地，最終頸椎一二節斷裂，在當地加勒比海岸的圖盧姆（Tulum）逝世。

    報導指出，阿里亞薩被3名員警包圍，女警以單膝跪壓的方式壓在她的脖子上，旁邊兩名男員警也沒有制止，大約持續了15秒後，阿里亞薩似乎已無力翻身，臉朝下趴在地上，之後女警對她比手畫腳了一番，在和另外2位男警交談後，便合力將她抬上警車。

    報導提到，日前驗屍報告結果出爐，檢察官指出阿里亞薩的脊椎一二節斷裂，導致上脊椎部分斷裂而喪命，目前檢方已對三位現場執法員警提起追訴，並表示不管女子涉嫌的案件為何，這很明顯就是「不成比例」的執法，全案目前朝謀殺案方向偵辦。

    報導也說，此案也引起了兩國總統的關注，墨西哥總統培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，她遭到了殘酷執法和謀殺，這是充滿羞恥和痛苦的真相；薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）也呼籲墨西哥當局能追究警方責任，並承諾會照顧好阿里亞薩的女兒。

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