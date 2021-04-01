美製藥公司混合其他疫苗成分 1500萬劑嬌生疫苗面臨銷毀

美國馬里蘭州（Maryland）製藥公司「Emergent BioSolutions」工人，誤將嬌生疫苗混合其他武肺疫苗成分，致使約有1500萬劑嬌生武肺疫苗將被銷毀，聯邦官員指出其為「人為失誤」。示意圖。（法新社）

2021/04/01 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州（Maryland）製藥公司「Emergent BioSolutions」工人，誤將嬌生疫苗混合其他武肺疫苗成分，致使約有1500萬劑嬌生武肺疫苗將被銷毀，聯邦官員指出其為「人為失誤」，目前不會影響已在美國各地發放的嬌生疫苗，將可能導致未來嬌生疫苗延後交貨。

綜合外媒報導，位於馬里蘭州的巴爾的摩市（Baltimore）製藥公司「Emergent BioSolutions」工廠人員，誤將嬌生單劑量疫苗的成分，混合數週前同在此處生產的另一種武肺疫苗。美國食品暨藥物管理局（FDA）正介入調查此混合物，聯邦官員認為此事故是「人為失誤」；據《紐約時報》週三報導，約有1500萬劑嬌生疫苗將被銷毀。

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製藥公司Emergent BioSolutions週三晚上聲明表示，「這批疫苗並未通過質量控管流程標準」，但並未表示銷毀具體多少劑量的疫苗。嬌生公司指出「這批有瑕疵的疫苗產品，從未進入製造過程中填充、加工階段」，並強調「這些問題由FDA與Emergent BioSolutions合作並已經解決」。

據知，嬌生預計下月發送高達2400萬劑疫苗，皆由巴爾的摩市工廠運送。知情人士表示，「這些交貨現在是有問題的，不過質量控制問題已經解決了」。

嬌生未來會加強針對製藥公司Emergent BioSolutions的製程監控，避免將來疫苗品質下滑問題再度發生，據知，製藥公司Emergent BioSolutions同時與嬌生、阿斯特捷利康（AstraZeneca）共同合作製作武肺疫苗。

據知，此事件將不會影響已在美國各地分發的嬌生疫苗，然由巴爾的摩工廠所產的嬌生疫苗，未來將會有數千萬劑因此延誤，具體延誤時間則並未說明。《紐約時報》提到，儘管嬌生公司延遲交貨時間，不過美國聯邦官員仍希望達到總統拜登的目標，即為5月前提供每位美國成年人足夠的武肺疫苗。

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