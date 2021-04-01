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    軍情動態》英戰機墜毀靠逃生椅保命 飛官控訓練不足及飛機短缺

    英國皇家空軍谷基地遭資深飛官控訓練不足、飛機短缺，未來若無法有效解決，恐怕墜機在所難免，也會引爆飛官離職潮。（法新社）

    英國皇家空軍谷基地遭資深飛官控訓練不足、飛機短缺，未來若無法有效解決，恐怕墜機在所難免，也會引爆飛官離職潮。（法新社）

    2021/04/01 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕1架隸屬英國皇家海軍的鷹式教練機（Hawk T1）於上月25日再康瓦耳郡（Cornwall）墜毀，雖然兩位飛行員都靠著安全彈射椅逃生，傷勢不重被送醫治療，但皇家空軍資深教官警告，學員飛行訓練不足加上飛機短缺，未來恐怕墜機再所難免，也會有飛官離職潮。

    綜合外媒報導，不願具名的皇家空軍資深教官，隸屬英國皇家空軍谷基地（RAF Valley）的第72飛行訓練中隊，皇家空軍和海軍的資淺飛官會先到此中隊進行培訓，針對基本快速噴射訓練（BFJT）後，再試駕最先進的F-35戰機或英製的暴風雨（Tempest）戰鬥機。

    報導指出，72飛行訓練中隊，遇到最棘手的挑戰就是「學員飛行訓練不足」，有部分資淺飛官一個月只會被資深飛官陪飛兩次，如此便放他們單獨飛行的風險很高，此外該中隊的飛機數量不足，累積許多躍躍欲試的學員需漫長等待，進而產生惡性競爭的循環。

    報導提到，具有合格證書的飛行教官（QFI），因為排班調度員不遵守規定，把飛行教官當成消耗性的資源，導致他們長時間超時值勤，加上最低休息時數也未達標準，還常臨時更改班表，甚至飛官連排定的健檢和家人聚會的時間都錯過。

    報導也說，資深教官警告，皇家空軍谷基地正面臨「過勞和意外」的危險，教官們的飛行時數過長導致疲憊和情緒低落，甚至揚言退伍，若無適時改善肯定會出事，對此皇家空軍發言人也證實收到了警告，會積極檢討改進，確保72中隊的安全、士氣和表現。

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