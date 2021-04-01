BBC駐北京記者前往台灣 稱受到威脅趨烈

2021/04/01 00:24

〔中央社〕英國廣播公司新聞網（BBC News）今天表示，原駐中國記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣。沙磊稱，最近中國當局對BBC展開猛烈文宣攻勢，甚至針對他個人，令他深感危險而選擇離開。

近年來有越來越多外媒駐中國媒體記者不堪中國當局壓力而撤點，或是改駐派他國，沙磊和妻子莫瑞（Yvonne Murray）是新一批離開的外國記者。莫瑞是愛爾蘭廣播公司（RTE）派駐中國記者。

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中國和BBC近來交惡。中國先前批評，BBC指控北京侵犯新疆維吾爾族人權的報導毫無根據，中國上個月更將英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）禁播。

而英國通訊管理局（Ofcom）2月撤銷中國環球電視網（CGTN）執照，又基於英國人「被迫認罪」的影片和有關香港的報導，對CGTN處以22萬5000英鎊（約新台幣880萬元）罰款，都讓BBC在中國的壓力倍增。

沙磊於2003年加入BBC，2015年派駐上海，3年後前往北京，先前曾在孟加拉達卡與韓國首爾駐點。

沙磊接受BBC廣播節目訪問表示：「過去幾年，由於我的報導，一直受到來自中國當局的壓力和威脅，但近幾個月越來越惡化。在中共控制的數個平台上，不僅BBC受到火力全開文宣攻擊，也針對我個人。」

他表示：「我們受到威脅要採取法律行動，試圖拍攝時也會受到監控、阻礙和騷擾。最後，我們這個住在北京的家庭，以及BBC都認為繼續下去太過危險，這當然令人難過，尤其是因為受到恐嚇，但我們將落腳台灣。」

沙磊表示，許多外媒記者都選擇前往享有更多媒體自由的台灣。

英國「泰晤士報」稱沙磊為躲避中共國家機器的騷擾而「逃亡」（flee）。

「電訊報」報導，中國官媒這個月稍早稱有「多人」正準備針對新疆人權議題的報導提告BBC。雖然不清楚訴訟的規模，但在中國，涉及進行中訴訟的人將被禁止離境。

BBC除了沙磊離境外，仍有他的同僚留在北京。不過他妻子所屬的愛爾蘭廣播公司就變成無人派駐中國。愛爾蘭廣播公司尚未就此置評。

「電訊報」表示，中國外交部時常限縮發放簽證給外國媒體，以懲罰那些寫出當局不喜歡報導的記者，「電訊報」也曾有相關經驗。

中國去年驅逐「紐約時報」、「華爾街日報」和「華盛頓郵報」等3家美媒記者，並依間諜罪逮捕多人。

在環球電視新聞網工作的澳洲籍記者成蕾去年8月被拘留，遭控危害國家安全。受僱彭博（Bloomberg News）、在北京工作的中國籍記者范若伊去年底被指涉嫌危害國家安全，遭到拘留。

成蕾被拘留的消息傳出後，2名澳洲記者就基於安全考量離開了中國。

英國外交部表示，對於中國缺乏媒體自由，以及媒體環境惡化深感關切，將持續與北京商討此議題。

中國駐倫敦大使時常批評英國媒體對於新疆人權議題與病毒起源的相關報導，批評對象包括BBC、電訊報、經濟學人、金融時報、衛報，泰晤士報等。（編輯：劉學源）

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