中印空軍部署未撤離拉達克 緊張態勢仍未解

印度與中國部隊在拉達克邊境對峙，雖已經過10輪軍事指揮官會議談判，雙方撤出部分軍力，但印度官員透露，雙方空軍部署仍未從拉達克地區撤出。（歐新社資料照）

2021/03/31 20:53

〔中央社〕印度與中國部隊在拉達克邊境對峙，雖已經過10輪軍事指揮官會議談判，雙方撤出部分軍力，但印度官員透露，雙方空軍部署仍未從拉達克地區撤出，與去年邊界緊張時一樣。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述一位不具名印度官員的說法指出，印度空軍在拉達克地區的部署沒有變化，中國人民解放軍空軍在當地的部署也沒有任何變化。

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熟悉事態的人指出，印度與中國空軍在拉達克戰區的部署，就像去年邊界緊張達到高峰期間一樣。

印度空軍退役中將、現任印度空中武力研究中心（Centre for Air Power Studies）主任邱普拉（Anil Chopra）表示，印度空軍的防空設備、無人機、運輸機和直升機部隊將繼續駐紮在拉達克東部350公里內的空軍基地，且隨時待命；中國也一樣。這種情況只有雙方在達成某種政治解決方案後才會改變。

另一名印度官員指控，中國人民解放軍除繼續在拉達克到西藏地區部署戰鬥機外，也在這一帶部署了大量的雷達和飛彈。

為因應中國的軍力部署，印度空軍的米格29（MiG-29）、蘇愷30（Su-30）戰鬥機，和阿帕契AH-64E攻擊直升機、CH-47F契努克重型運輸直升機都部署在拉達克地區，印度甚至還部署了最新的飆風戰機，以強化印度戰鬥部隊在當地的實力。

印度與中國在召開第10輪軍事指揮官會議後，雙方達成從班公湖（Pangong Lake）南北岸撤軍的共識，但之後對其他地區的撤軍，由各自提出方案帶回討論。

印度媒體先前報導，中國仍在邊境深處部署備戰部隊，並提升這一地區的軍事基礎設施。

印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部發生對峙，又於去年6月15日在加萬谷爆發45年以來最嚴重的流血衝突，造成20名印度軍人死亡；中國官方雖未公佈死傷資料，但與中國親近的俄羅斯國營塔斯社今年2月2 日報導，中國在這場衝突中有45名官兵死亡。

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