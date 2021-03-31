武漢肺炎》俄羅斯註冊全球首款動物專用疫苗 最快4月量產

俄羅斯註冊了全球第一款動物用武漢肺炎疫苗。（法新社資料照）

2021/03/31 20:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《法新社》報導，俄羅斯31日宣布註冊了世界上首款用於動物的武漢肺炎（Covid-19）疫苗，最快將於4月開始量產。由於冠狀病毒最早可能就是來自野生動物，俄國當局強調，開發獸用武肺疫苗，是阻絕病毒突變的重要一環。

俄羅斯動植物衛生監督局（Rosselkhoznadzor）在聲明中表示，這款命名為「Carnivak-Cov 」的獸用武肺疫苗，是由俄聯邦動物衛生健康中心研發，臨床試驗始於2020年10月，涉及狗、貓、貂、狐狸和其他動物，在初步試驗中沒有顯示出任何副作用。

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Rosselkhoznadzor表示，來自希臘、澳洲、波蘭、加拿大、美國和新加坡的公司已經表示有興趣購買這款舉世第一，也是目前唯一的動物專用武肺疫苗。

科學家擔心病毒會隨著在不同動物之間傳播演化，而病毒的突變及演化可能會使得疫苗抑制效果變差、病毒本身變得更危險或更易傳播。

研究發現貓容易感染武肺病毒且能夠傳染給其他貓，但並不會有嚴重的症狀，也不會持續太久，因此有些科學家認為貓帶原應該不會對人造成太大影響。過去也有些研究認為貓的感染率很低，且目前沒有貓將病毒傳染給人類的案例。雖然無法排除往後由貓傳人的風險，但應該不必太過緊張。

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