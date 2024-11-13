川普提名福斯主持人赫格斯任防長 恐掀軍中路線鬥爭

川普提名赫格斯，美軍多元化政策面臨考驗。（美聯社）

2024/11/13 15:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普12日提名福斯新聞（Fox News）主持人兼退役軍官赫格斯（Pete Hegseth）為新任國防部長，此人曾在伊拉克與阿富汗服役，並以猛烈批評軍方的「覺醒」政策（woke policies）聞名。《華盛頓郵報》指出，此項任命被視為川普政府準備對美軍進行重大路線調整的訊號，恐引發軍中社會議題和人事政策的激烈爭論。

「覺醒 」一詞在美，引發激辯，其源於關注種族歧視，其意涵擴展至多元、平等等進步議題。進步派支持，視為促進社會正義；保守派則反對，認為其過於政治正確，衝擊傳統價值，此爭議已深入美國社會各層面。

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赫格斯在節目與訪談中多次批評軍方高層過於重視多元平等措施，並認為這些舉措削弱美國軍事力量。他在最近接受《Shawn Ryan Show》播客訪問時直言，若上任將會「首先開除參謀首長聯席會議主席」，並將任何推動「多元、平等與包容計畫」（DEI）的高階軍官「通通解雇」。此言論引發外界對未來軍事政策走向的高度關注。

川普在競選期間多次承諾要「清洗」軍中高層，分別列出「戰鬥型將領」與「覺醒型將領」。赫格斯被認為是川普改革軍方的尖兵，意味未來五角大廈將面臨路線之爭。川普的兒子小川普（Donald Trump Jr.）積極支持赫格斯等非傳統人選加入政府，這一任命也象徵川普對其親信與電視媒體人物的高度信任。

根據《華郵》報導，川普6日致電赫格斯詢問其意願，對方立刻同意，隨後即展開背景調查。赫格斯11日一飛抵佛羅里達州的川普住住處海湖莊園（Mar-a-Lago），並在最終面談中接受任命。這項任命速度之快，顯示川普對赫格斯的強烈支持。

赫格斯在川普首任期間，曾透過《Fox & Friends》節目積極推廣川普重要法案，包括《退伍軍人任務法案》（Mission Act）與《問責法案》（Accountability Act），使其成為川普施政的重要傳聲筒。赫格斯在他的著作《戰士之戰：背叛捍衛自由的戰士們》一書中，抨擊左派背叛軍人，呼籲恢復軍方「功績主義、殺傷力與問責」。

然而，赫格斯的提名並未獲得一致支持。共和黨內部分高層對此感到擔憂，質疑他是否具備管理五角大廈的經驗。參議院民主黨人也對此任命表示懷疑，麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）更直言他「不具備資格」，並呼籲參院應仔細審查其背景。

赫格斯強烈反對軍中多元化政策，特別是反對歐巴馬政府於2015年解除女性服役限制的決定。他認為女性進入戰鬥崗位未能提高軍隊的效率，甚至複雜化作戰情境。這一立場與以色列、英國等盟國允許女性參戰的政策背道而馳。

《華郵》認為，川普的此一提名，預料將引發未來五角大廈內部的重大變革，尤其在多元與包容議題上掀起更多爭議。

美國史上首位跨性別「四星海軍上將」萊文（Rachel Levine，左）與性別流動人士（gender-fluid）、前能源部高官布林頓（Sam Brinton）合影，兩人的任命，被視為拜登政府推動「多元、平等與包容計畫」（DEI）的縮影。（圖擷取自推特）

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