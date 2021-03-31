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    巴西總統簽署行政命令 朝公衛系統投入261億元防疫

    巴西總統波索納洛30日緊急簽署行政命令，投入約新台幣261.7億元資金對抗武漢肺炎疫情，用以支持巴西公衛醫療系統，圖為波索納洛。（路透資料照）

    巴西總統波索納洛30日緊急簽署行政命令，投入約新台幣261.7億元資金對抗武漢肺炎疫情，用以支持巴西公衛醫療系統，圖為波索納洛。（路透資料照）

    2021/03/31 15:16

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散不止，總統波索納洛30日緊急簽署行政命令，投入約9.18億美元（約新台幣261.7億元）資金對抗武漢肺炎疫情，用以支持巴西公衛醫療系統，除此之外，巴西疫苗接種計畫現也因缺貨問題受阻，原預期本月可收到4600萬劑疫苗，最終卻只有2200萬劑而已。

    據《路透》報導，巴西衛生當局最新通報單日新增3780人死亡，約占全球每日新增武肺死亡數的4分之1，遠遠超過其他國家，而疫苗缺貨問題亦導致巴西接種計畫受阻。報導提及，波索納洛處理疫情危機手法爭議不斷，忽視疫情嚴重性、認為不需要太早採購疫苗及反對社交距離政策等，受到部分外界人士批評。

    而巴西財政部表示，當局將透過這筆新的貸款資金支持公衛醫療系統，而衛生部收到這筆款項後，將會分給超過2600處公立衛生所，同時也會創建更多醫院病床。30日，里約熱內盧疫苗接種點外排出長長人龍，一堆老年人站在烈日下等待接種疫苗，報導提及，巴西原希望在3月接收4600萬劑疫苗，未料迄今只收到2200萬劑而已。

    針對疫苗部分，巴西政府上月與印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）簽約採購2000萬劑「Covaxin」疫苗，並於3月申請緊急使用許可，然而，巴西國家衛生監測局（Anvisa）30日表示，巴拉特生物技術公司研製的「Covaxin」疫苗並未達到巴西要求的製造標準，而巴拉特生物技術公司則透過聲明回應，將會對決議部份提出申訴，並將提供相關佐證資料。

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