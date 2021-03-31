6歲女孩突爆衝...10幾秒後天降巨石 一家人險天人永隔

英國一名爸爸在臉書上分享了一張巨大落石的照片，而這顆落石底下原本壓著的極有可能是他6歲的愛女。（翻攝Tristan Luke Powell臉書）

2021/03/31 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕驚魂一瞬間！英國一名爸爸在臉書上分享了一張巨大落石的照片，而這顆落石底下原本壓著的極有可能是他6歲的愛女。

這名爸爸名叫崔斯坦（Tristan Luke Powell），崔斯坦回憶，日前他與家人到英國南威爾斯朗德（Rhondda）附近的克萊達奇湖（Clydach Lakes）遊玩，誰知原本愉快的家庭活動遭逢驚魂瞬間；玩著玩著，6歲的哈莉（Hallie Powell）突然二話不說，向父親所在的位置爆衝，10幾秒之後，巨大岩塊變從天而降，正中哈莉適才所站的位置。

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原來，湖邊瀑布上方山壁疑似有岩體鬆動，哈莉可能是聽見了岩壁裂開的聲音，才及時做出反應，拯救了自己；崔斯坦表示，哈莉跑開後，石頭落下，距離他的愛女不到0.9公尺（3英尺）遠。崔斯坦心有餘悸，表示這趟家庭旅遊差一點就變成天人永隔的悲劇，為策安全，他也很快聯絡相關單位前往處理。

雖然哈莉當下被嚇得直發抖，但她並沒有因此受傷，事後也在家人陪同下安全返家，來杯熱巧克力壓壓驚。事件曝光後，崔斯坦一家的親友及陌生網友也紛紛湧入留言表達關切，崔斯坦則曬出哈莉面帶微笑準備就寢的可愛模樣，回覆大眾的關心。

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