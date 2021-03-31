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    緬甸軍政府不只空襲克倫邦少數民族 部隊四面八方進逼

    緬甸軍政府空襲克倫邦，學校給炸毀。（法新社）

    緬甸軍政府空襲克倫邦，學校給炸毀。（法新社）

    2021/03/31 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸少數民族武裝團體「克倫民族聯盟」（Karen National Union）今（30）日指出，政府軍部隊正從四面八方進逼，並且警示政府軍將會發動更多空襲，呼籲國際社會伸出援手，保護躲避戰禍的克倫族百姓。

    《路透》報導，「克倫民族聯盟」今日指出，數千政府軍部隊正在從多個方面步步進逼，而「克倫民族聯盟」矢言保衛領地。克倫民族聯盟」也警告，根據情報，緬甸軍政府將會對「克倫民族聯盟」在萊瓦（Laywah）的總部發動空襲，恐波及在那裡尋求庇護的平民。另一「克倫民族聯盟」內部消息來源則透露，緬甸軍政府的戰鬥機今天劃破了萊瓦的天際。

    「克倫民族聯盟」位處緬甸東南，是緬甸現今歷史最悠久的少數民族武裝團體，他們在一份聲明中要求，當他們治下的人民躲避戰禍時，國際社會要提供人道救援，並且還要向緬甸軍政府施壓，讓軍政府部隊停止使用武器攻擊平民。聲明中也呼籲，世界各國應該切斷與緬甸軍政府的經濟聯繫。

    本報先前報導，緬甸軍方在克倫邦（Karen State）發動空襲後，至今約2000至3000名克倫族人逃往泰國，今天卻傳出泰國政府遣返數千難民的消息，有影片顯示，難民們在泰國官員監視下，帶著行囊被迫登船離開。不過這個傳聞已被泰國方面否認了。

    緬甸克倫邦遭政府軍空襲，難民帶傷越過邊境逃往泰國。（歐新社）

    緬甸克倫邦遭政府軍空襲，難民帶傷越過邊境逃往泰國。（歐新社）

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