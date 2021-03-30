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    泰國被控遣返緬甸難民 官方否認：有些自願返回

    有數十位緬甸難民獲准在泰國邊境Mae Sam Laep村接受治療。（美聯社）

    有數十位緬甸難民獲准在泰國邊境Mae Sam Laep村接受治療。（美聯社）

    2021/03/30 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍事政變仍在延燒，目前死傷人數已多達510人。緬甸軍方28日晚間在克倫邦（Karen）邊境發動空襲，造成至少5人死亡，至今約2000至3000名克倫族人逃往泰國。泰國政府先聲稱已做好收容的準備，但人權組織指控泰方強行驅逐數千名難民回到緬甸，泰國官員否認此事，並說有些難民會自願返回緬甸。

    綜合外媒報導，在緬甸軍方發動空襲後，泰國政府考慮到躲避襲擊的克倫族人可能會湧入泰國，稱已做好收容的準備。但有兩個人權組織29日說，目擊約2000名難民遭泰國遣返緬甸。《路透》發布的影片顯示，難民們在泰國官員的監視下帶著行囊，被迫登船離開，並阻擋記者進入該區。

    泰國當局駁斥這些指控，稱難民們在邊境地區受到庇護。泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）今日重申，泰國並沒有遣返難民的政策。另外，他也補充，有時難民會自願返回緬甸。

    據外媒指出，目前有數十位緬甸難民獲准在泰國邊境Mae Sam Laep村接受治療。48歲的村民Kyaw Lar Bri表示，他被空襲的炸彈碎片所傷，後來逃進森林，再與6名傷者登船過河前往泰國，「（緬甸）現在仍然不安全，村民不敢回到村莊」。

    然而，當地一位匿名官員表示，泰國軍隊仍將大多數緬甸難民遣返，因為他們認為邊境局勢安全。

    泰國官方駁斥指控，稱難民們在邊境地區受到庇護。（路透）

    泰國官方駁斥指控，稱難民們在邊境地區受到庇護。（路透）

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