金融時報︰拜登延續川普政策 放寬台美官員交流限制

美國國務卿布林肯10日出席美國國會聽證會時，脫口說出台灣是「國家」。（美聯社）

2021/03/30 16:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕帛琉總統惠恕仁28日搭機抵台，美國駐帛琉大使倪約翰也隨行，這也是台美斷交後，首名美國大使訪台。據英國《金融時報》29日報導，美國拜登政府正準備發布指引，透過保留大量前總統川普時期的親台措施，包括放寬美台官員的交流限制，讓兩地官員更易會面，此舉或激怒中國。

川普曾趕在卸任前大幅放寬有關限制，專家原本預期，拜登可能會扭轉川普做法。不過《金融時報》引述華府一位高階級官員透露，拜登政府擔心中國正考慮奪取台灣的控制權，準備發出外交指引，包括重點鼓勵台美官員會晤、進一步放寬台美官員的交流限制，顯示拜登對中國的立場日益強硬。

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不過，消息指出，拜登雖不會重返川普時代前的台美交流指導原則，但仍會對某些項目設下限制，例如在會議上展示台灣國旗，包括任何跟主權有關的事物都會被排除。

對台灣官員的支持，是拜登對中國態度益發強硬的最新跡象。《金融時報》日前曾報導，美國高階官員認為，中國國家主席習近平可能會把解決台灣問題視為攸關執政正當性、政績的重要成就，美方擔心北京正考慮奪取對台灣的控制權。

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深國防分析師葛洛斯曼（Derek Grossman）指出，人們原本以為，拜登政府不會那麼聚焦台灣議題、會重置（reset）美中美關係，但這並未發生。

美國國務卿布林肯曾在確認聽證會上說，他希望創造更多接觸台灣官員的空間。值得注意的是，即便美國政府採取「一個中國政策」、認定北京為中國唯一政府，布林肯10日在國會作證時形容台灣為「國家」。

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