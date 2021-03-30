胡錫進大罵經濟學人反中 網友諷：自己犯賤
英國經濟學人雜誌刊出以「各國會抵制中國2022年奧運會嗎?」為題的文章，指出中國政府由於在新疆迫害維吾爾族，引發世界各國強烈反彈，預定2022年2月揭幕的北京冬季奧運會，將成為奧運史上最具爭議的賽事之一。（擷取自經濟學人官網）
〔國際新聞中心／綜合報導〕英國「經濟學人」（The Economist）雜誌27日刊出以「各國會抵制中國2022年奧運會嗎?」（Will countries boycott China’s Olympics in 2022?）為題的文章，指出中國政府由於在新疆迫害維吾爾族，引發世界各國強烈反彈，預定2022年2月揭幕的北京冬季奧運會，將成為奧運史上最具爭議的賽事之一。
對此，中共「戰狼」黨媒「環球時報」總編輯胡錫進在「推特」上大罵：「經濟學人已經淪為赤裸裸的反中政治工具。只要看一下標題，就知道它會說什麼。這篇文章不值得閱讀。」但網友也反唇相譏：「一個人想打你，有可能是對方不對，人人想打你就是你犯賤了」
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經濟學人指出，2015年當國際奧委會（IOC）將2022年冬奧主辦權授予北京時，有人就基於中國的人權紀錄不佳批評這項決定。但當時很少人會預見到，中國會在2年內在新疆建造「古拉格集中營」（gulag），監禁100多萬維吾爾人。自從國際奧委會做出前述決定以來，西方對中國的態度已經變得強硬許多。
今年1月，美國將中國政府對新疆的鎮壓定調為「種族滅絕」。3月22日，美國、英國、加拿大和歐盟同時宣布對相關官員實施制裁。這是西方列強罕見地合作，試圖就中國的人權紀錄向北京施壓。中國對香港的壓制，以及對全球自由規範的挑戰，也激怒各國。
報導指出，迄今似乎還沒有哪個國家像美國1980年抵制莫斯科夏季奧運會，以抗議蘇聯入侵阿富汗般，拒絕派遣運動員參加北京冬奧，儘管美國、加拿大和歐洲的活動家和政治人物呼籲採取這類行動，但冬奧應該不會移往他處舉行。不僅國際奧委會堅持「體育歸體育，政治歸政治」，企業贊助商也沒有表態聲援，但隨著奧運逐漸逼近，各種抵制的呼聲將愈來愈高昂。
2008年，北京夏季奧運會被稱為「種族滅絕奧運會」，因為中國支持蘇丹，後者在達佛地區進行大規模屠殺。這次，雖然新疆的情況並非屠殺，北京冬奧卻更有可能被貼上這個標籤。某些國家的領袖可能會與北京冬奧劃清界線，運動員也可能不願前往參賽。美國總統拜登尚未表態，但他或其他任何美國高層官員都不太可能出席。
贊助北京冬奧的企業也將面臨愈來愈大的壓力。總部設在德國的「世界維吾爾代表大會」倡議主管茱莫泰（Zumretay Arkin）說，她和其他活動家正在「一個接一個地」接觸這些企業，若有必要，她將「公開點名羞辱」它們。這些企業包括美國住宿租賃公司Airbnb，它是IOC主要贊助商之一，於2019年11月簽署贊助協定，當時新疆的集中營已經家喻戶曉。其他贊助廠商還包括可口可樂、三星和Visa等。