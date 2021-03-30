胡錫進大罵經濟學人反中 網友諷：自己犯賤

英國經濟學人雜誌刊出以「各國會抵制中國2022年奧運會嗎?」為題的文章，指出中國政府由於在新疆迫害維吾爾族，引發世界各國強烈反彈，預定2022年2月揭幕的北京冬季奧運會，將成為奧運史上最具爭議的賽事之一。（擷取自經濟學人官網）

2021/03/30 06:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國「經濟學人」（The Economist）雜誌27日刊出以「各國會抵制中國2022年奧運會嗎?」（Will countries boycott China’s Olympics in 2022?）為題的文章，指出中國政府由於在新疆迫害維吾爾族，引發世界各國強烈反彈，預定2022年2月揭幕的北京冬季奧運會，將成為奧運史上最具爭議的賽事之一。

對此，中共「戰狼」黨媒「環球時報」總編輯胡錫進在「推特」上大罵：「經濟學人已經淪為赤裸裸的反中政治工具。只要看一下標題，就知道它會說什麼。這篇文章不值得閱讀。」但網友也反唇相譏：「一個人想打你，有可能是對方不對，人人想打你就是你犯賤了」

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經濟學人指出，2015年當國際奧委會（IOC）將2022年冬奧主辦權授予北京時，有人就基於中國的人權紀錄不佳批評這項決定。但當時很少人會預見到，中國會在2年內在新疆建造「古拉格集中營」（gulag），監禁100多萬維吾爾人。自從國際奧委會做出前述決定以來，西方對中國的態度已經變得強硬許多。

今年1月，美國將中國政府對新疆的鎮壓定調為「種族滅絕」。3月22日，美國、英國、加拿大和歐盟同時宣布對相關官員實施制裁。這是西方列強罕見地合作，試圖就中國的人權紀錄向北京施壓。中國對香港的壓制，以及對全球自由規範的挑戰，也激怒各國。

報導指出，迄今似乎還沒有哪個國家像美國1980年抵制莫斯科夏季奧運會，以抗議蘇聯入侵阿富汗般，拒絕派遣運動員參加北京冬奧，儘管美國、加拿大和歐洲的活動家和政治人物呼籲採取這類行動，但冬奧應該不會移往他處舉行。不僅國際奧委會堅持「體育歸體育，政治歸政治」，企業贊助商也沒有表態聲援，但隨著奧運逐漸逼近，各種抵制的呼聲將愈來愈高昂。

2008年，北京夏季奧運會被稱為「種族滅絕奧運會」，因為中國支持蘇丹，後者在達佛地區進行大規模屠殺。這次，雖然新疆的情況並非屠殺，北京冬奧卻更有可能被貼上這個標籤。某些國家的領袖可能會與北京冬奧劃清界線，運動員也可能不願前往參賽。美國總統拜登尚未表態，但他或其他任何美國高層官員都不太可能出席。

贊助北京冬奧的企業也將面臨愈來愈大的壓力。總部設在德國的「世界維吾爾代表大會」倡議主管茱莫泰（Zumretay Arkin）說，她和其他活動家正在「一個接一個地」接觸這些企業，若有必要，她將「公開點名羞辱」它們。這些企業包括美國住宿租賃公司Airbnb，它是IOC主要贊助商之一，於2019年11月簽署贊助協定，當時新疆的集中營已經家喻戶曉。其他贊助廠商還包括可口可樂、三星和Visa等。

中共環球時報總編輯胡錫進大罵經濟學人淪為赤裸裸的反中政治工具，遭網友反嗆自己犯賤。（擷取自胡錫進推特）

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