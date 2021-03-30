「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳

中國人民解放軍大力協助拍攝的《戰狼》、《戰狼2》的導演兼男主角吳京被抓包使用iPhone手機。（擷取自微博）

2021/03/30 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍大力協助拍攝的《戰狼》、《戰狼2》的導演兼男主角吳京被抓包使用iPhone手機，讓不少網民大喊失望，小粉紅甚至群起攻之，然而此舉讓吳京的粉絲相當不滿，展開反蒐證行動，意外發現不少小粉紅根本也在使用iPhone手機，其他使用三星、小米手機的人也不少，使用華為手機的反而不多。

《戰狼》為吳京自導自演的一部中國現代軍事題材電影，於2015年上映，在2017年則上映了續集《戰狼2》。該電影拍攝過程中得到中國人民解放軍南京軍區的大力支持，片中飾演主角的吳京也被不少網民稱為「戰狼代言人」。

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近年隨著中國外交吹起「戰狼式」旋風，中國網民以強硬的對外態度為傲。沒想到，自本月12日起，吳京在微博上的PO文文末，突然開始多了一行「來自 iPhone 12 Pro Max」，讓不少網民相當不滿，甚至湧入他微博大罵「連戰狼都背叛了嗎」、「戰狼代言人用美國貨，賤不賤啊，我就看不慣這個」、「狗罕見（狗漢奸）」、「為什麼中國人不用華為？」

然而，偏激愛國小粉紅的作為也激起吳京粉絲的不滿，反蒐證這些網民過去發文紀錄，發現不少人也是用iPhone發文，其餘用三星、小米手機的也大有人在，反而用華為手機的少之又少。

吳京的粉絲展開反蒐證行動，意外發現不少小粉紅根本也在使用iPhone手機，其他使用三星、小米手機的人也不少，但使用華為手機的反而不多。（擷取自微博）

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