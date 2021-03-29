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    謎團未解！ WHO武肺疫調報告提4源頭 僅排除實驗室病毒外洩

    WHO專家小組1至2月間與中國專家共同調查武漢肺炎病毒起源，其中一站為中國科學院武漢病毒研究所。（法新社檔案照）

    WHO專家小組1至2月間與中國專家共同調查武漢肺炎病毒起源，其中一站為中國科學院武漢病毒研究所。（法新社檔案照）

    2021/03/29 19:11

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）專家小組在1、2月間與中國專家聯手，前往湖北省武漢市調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）源頭，但成果報告一再延後公布，令外界質疑中國當局有意左右結論，以避免被究責。不過，美聯社、法新社29日搶先報告內容，專家小組提出4種疫源可能性，以病毒宿主傳染第2種動物後再傳給人類最有可能，實驗室外洩一說則被認為「極度不可能」。

    據報導，一名世衛成員國外交官對外提供「接近最終版本」的疫源報告草稿，專家小組提出了4種新型冠狀病毒的可能源頭，機率最高的是病毒宿主傳染第2種動物後，後者再傳染人類，被評為「可能至非常有可能」（likely to very likely）；其次是蝙蝠直接傳染人類，被評為「可能」（likely）。

    第3種是透過冷凍食品傳播，被評為「可能但機會不大」（possible but not likely）；至於經由實驗室外洩則被評為「極度不可能」（extremely unlikely），因為並無紀錄顯示，在2019年12月前，有任何實驗室在研究類似新冠病毒的病毒。

    專家小組也提到，蝙蝠身上的冠狀病毒最接近新冠病毒，但這兩者的演化距離（evolutionary distance）相差數十年，意味其間存有片段缺失。除了蝙蝠外，穿山甲也帶有與新冠病毒高度相似的病毒，而水貂和貓都容易感染新冠病毒，顯示牠們不排除是病毒帶原者。

    是否源自華南海鮮市場無結論

    此外，專家小組無法針對武肺是否源於華南海鮮市場達成結論，因為可能更早就出現輕微個案，卻未被發現，而這些個案或許又和華南市場有關聯。

    美聯社指出，這份報告草稿的內容大致上符合外界預期，也對結論提出更多理據，但仍留下許多謎團未解答。此外，目前也尚不清楚此一外洩版本與最終版本是否會有差異。

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