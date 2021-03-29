你試試看！開「長賜輪」過運河有多難？《CNN》設計模擬遊戲

2021/03/29 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕超大型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）已堵塞蘇伊士運河6天，期間各界想方設法幫助長賜輪脫淺。國外媒體《CNN》就製作了一款模擬長賜輪穿越蘇伊士運河的小遊戲，讓讀者們體會看看到底駕駛長賜輪穿越蘇伊士運河有多難？

據《CNN》報導，這款「穿越蘇伊士運河」遊戲找來了資深水手溫伯（Andy Winbow）和船長古普塔（Yash Gupta）當顧問，古普塔是在海上工作近20年的大型貨輪船長，受訪時表示，「航海生活不可預測，但非常有趣」。古普塔也提到「風」對於貨櫃輪船是特別重要的考慮因素，他說，「你可以想像堆疊的貨櫃就像一道迎著風的厚牆，而風的影響是不可控制的，船在水中行駛不可能像汽車一樣踩剎車」。

「穿越蘇伊士運河」的小遊戲，玩家可以在網頁上透過電腦鍵盤上的左右鍵操控舵的角度；上下鍵控制引擎動力前進或倒退。遊戲介面上也有風向、風速供參考。而遊戲的目標是從運河南端的入口圖菲克港（Port Tawfik）通過蘇伊士運河航行至北端的賽德港（Port Said）。

不過，遊戲是簡化過的互動體驗，目的也僅是為了說明航行狀況。實際航行中仍有許多要素得考量，包括水深、與岸邊距離、與其他船隻的互動、轉彎圈及其他天氣狀況等。

體驗遊戲請點︰

《CNN》「穿越蘇伊士運河」遊戲

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