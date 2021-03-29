為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    你試試看！開「長賜輪」過運河有多難？《CNN》設計模擬遊戲

    2021/03/29 19:00
    超大貨櫃輪「長賜輪」這次卡在蘇伊士運河（見圖）引爆話題，有外媒設計了遊戲，操控船隻從運河南端入口圖菲克港（Port Tawfik）航行至北端的賽德港（Port Said），讓讀者體驗通行蘇伊士運河有多難。（路透社）

    超大貨櫃輪「長賜輪」這次卡在蘇伊士運河（見圖）引爆話題，有外媒設計了遊戲，操控船隻從運河南端入口圖菲克港（Port Tawfik）航行至北端的賽德港（Port Said），讓讀者體驗通行蘇伊士運河有多難。（路透社）

    〔即時新聞／綜合報導〕超大型貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）已堵塞蘇伊士運河6天，期間各界想方設法幫助長賜輪脫淺。國外媒體《CNN》就製作了一款模擬長賜輪穿越蘇伊士運河的小遊戲，讓讀者們體會看看到底駕駛長賜輪穿越蘇伊士運河有多難？

    《CNN》報導，這款「穿越蘇伊士運河」遊戲找來了資深水手溫伯（Andy Winbow）和船長古普塔（Yash Gupta）當顧問，古普塔是在海上工作近20年的大型貨輪船長，受訪時表示，「航海生活不可預測，但非常有趣」。古普塔也提到「風」對於貨櫃輪船是特別重要的考慮因素，他說，「你可以想像堆疊的貨櫃就像一道迎著風的厚牆，而風的影響是不可控制的，船在水中行駛不可能像汽車一樣踩剎車」。

    玩家可以在網頁上透過電腦鍵盤上的左右鍵操控舵的角度；上下鍵控制引擎動力前進或倒退。（圖擷取自「穿越蘇伊士運河」遊戲畫面）

    玩家可以在網頁上透過電腦鍵盤上的左右鍵操控舵的角度；上下鍵控制引擎動力前進或倒退。（圖擷取自「穿越蘇伊士運河」遊戲畫面）

    「穿越蘇伊士運河」的小遊戲，玩家可以在網頁上透過電腦鍵盤上的左右鍵操控舵的角度；上下鍵控制引擎動力前進或倒退。遊戲介面上也有風向、風速供參考。而遊戲的目標是從運河南端的入口圖菲克港（Port Tawfik）通過蘇伊士運河航行至北端的賽德港（Port Said）。

    不過，遊戲是簡化過的互動體驗，目的也僅是為了說明航行狀況。實際航行中仍有許多要素得考量，包括水深、與岸邊距離、與其他船隻的互動、轉彎圈及其他天氣狀況等。

    體驗遊戲請點︰

    《CNN》「穿越蘇伊士運河」遊戲

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長賜輪擱淺為法老王詛咒？ 考古學專家︰無稽之談
    2021/03/29 17:18

    長賜輪擱淺為法老王詛咒？ 考古學專家︰無稽之談
    一場擱淺災難 連蘇伊士堤岸的村民也成熱點.....
    2021/03/29 17:05

    一場擱淺災難 連蘇伊士堤岸的村民也成熱點.....

    Open Studio數位影音新勢力
    陽明：長賜輪影響要再觀察 目前不會改道好望角
    2021/03/29 15:45

    陽明：長賜輪影響要再觀察 目前不會改道好望角

    拖船齊鳴笛！蘇伊士運河管理局：長賜輪導正等漲潮移動
    2021/03/29 15:15

    拖船齊鳴笛！蘇伊士運河管理局：長賜輪導正等漲潮移動

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    長賜輪擱淺超過5天 荷蘭救援公司：盼週一開始移動
    2021/03/28 07:24

    長賜輪擱淺超過5天 荷蘭救援公司：盼週一開始移動
    國際今日熱門
    殘忍！緬甸軍隊血腥鎮壓殺紅眼 人困輪胎堆被活活燒死
    2021/03/28 20:27

    殘忍！緬甸軍隊血腥鎮壓殺紅眼 人困輪胎堆被活活燒死

    幼稚園教師重摔孩童 錄到惡行的女實習師卻遭停職！
    2021/03/28 20:35

    幼稚園教師重摔孩童 錄到惡行的女實習師卻遭停職！

    英主持人反對梅根言論 網友寄死亡威脅給他3個兒子
    2021/03/28 23:15

    英主持人反對梅根言論 網友寄死亡威脅給他3個兒子

    緬甸軍人節大屠殺後......反政變抗爭無懼血腥鎮壓 今照樣博命上街
    2021/03/28 21:49

    緬甸軍人節大屠殺後......反政變抗爭無懼血腥鎮壓 今照樣博命上街

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播