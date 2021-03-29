嗆菲律賓戰機飛行員「技術一般」 中媒冷血喊：小心墜海

中國超過200艘大型漁船日前大舉入侵南海牛軛礁爭議海域，引發菲律賓不滿，派遣戰鬥機飛越船隻上空要求撤離。（美聯社）

2021/03/29 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國超過200艘大型漁船日前大舉入侵南海牛軛礁爭議海域，引發菲律賓不滿，派遣戰鬥機飛越船隻上空要求撤離。沒想到，中媒卻在一篇報導中引述「軍事專家」言論，表示菲律賓飛行員「飛行水平一般」，低空飛行有墜海風險。

中共喉舌《環球時報》28日報導引述「軍事專家」張學峰言論，表示菲律賓戰輕型鬥機可能是韓國引進的FA-50戰鬥機，具備一定的空戰和對地打擊能力。從其使用的技術來看，可以算作一種第三代輕型戰鬥機，但在三代機中屬於最小的量級，而且它空戰能力比較有限，目前不具備超視距空戰能力、綜合作戰能力。

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張學峰說，由於該機具備一定的對地打擊能力，所以還是會對沒有任何武裝的漁船構成相當大的威脅。即便不實施攻擊，超低空飛行也會對漁船造成一定的干擾，有一定恐嚇作用。「不過菲律賓飛行員水平一般，如果進行超低空機動飛行，也有不小的墜海風險」。

中國日前在南沙群島九章群礁附近海域集結220艘大型漁船，據信船上載有中國海上民兵，引起菲律賓不滿抗議。然而，中國卻回應辯稱漁民只是在附近「避風」；環球時報今日繼續引述中國官方說法堅稱漁船在避風，痛批菲律賓習慣用軍事力量干擾漁民海上作業行動，「菲律賓方面應該要克制，不應該派出軍機、軍艦等軍用力量來騷擾中國漁船正常的避風行動」。

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