中國新廣電法提「薪酬封頂」 藝人身價曝光

中國網路平台「熱備資訊」刊出的「2020明星片酬內幕詳情曝光 明星片酬排行榜2020一覽表」，讓人一窺中國（包括港澳地區）若干知名藝人的最新片酬。（擷取自熱備資訊網頁）

2021/03/29 03:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國共產主義青年團（共青團）帶頭「翻舊帳」，引發這波抵制H&M及多個拒用新疆棉花的國際品牌的風潮，中國、香港和台灣都有不少藝人響應，遭廣大網友痛批「舔共」，以中國市場為主要活動範圍的藝人，薪酬到底有多麼豐厚，更是輿論津津樂道的話題。中國國務院國家廣播電視總局（廣電總局）即將推出的「新廣電法」，雖然僅有2處簡短提及影視藝人和主持人的薪酬規定，卻引發輿論關注，程度甚至超過對新法其他行政和技術性細節的興趣。

廣電總局17日推出「中華人民共和國廣播電視法徵求意見稿」（簡稱「新廣電法」），全文10章共80條。在林林總總的法規條文中，有關影視藝人的薪酬「封頂」規定，尤其引發輿論熱議。美國之音（VOA）中文網28日報導，新廣電法統稱這些藝人和主持人為「主創人員」，其中第31條規定，廣播電視節目主創人員的酬勞標準和配置比例，應符合國務院廣播電視主管部門和其他有關部門的規定。

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在此之前，廣電總局也曾有過藝人薪酬的相關規定，但效果不彰，流於形式。據稱這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行，導致中國演員的片酬減幅高達50%。

根據中國網路平台「熱備資訊」刊出的「2020明星片酬內幕詳情曝光 明星片酬排行榜2020一覽表」，讓人得以一窺中國（包括港澳地區）若干知名藝人的最新薪酬，據稱最高的電影片酬為成龍、周潤發的8000萬人民幣（約3.4億台幣），以及劉德華、鄧超、黃渤等人的3000萬人民幣（約1.28億台幣），他們一般不接電視劇，或者是「極少量」；陳坤接拍電影的價碼是3000萬人民幣，電視劇則是1億人民幣。

文章指稱，假設一名藝人接一部戲的片酬是1000萬人民幣，扣稅後只剩下500到600萬人民幣（約台幣2100萬到2600萬），其中還有很大一部分不屬於藝人本人。另外，為了顧及形象，藝人在穿着打扮上也會選擇名牌奢侈品，這筆開銷同樣不容忽視，其他包括應酬、請客、買熱搜宣傳、繳房屋和汽車貸款等開銷，最後到手只剩下幾十萬人民幣，平均下來一個月才凈賺幾萬人民幣，因此一般藝人並沒有那麼有錢。

VOA引述一名已經退休的浙江文科教授說，新廣電法觸及影視業高薪問題極具現實意味，相較之下，還有更為複雜的中國社會財富分配問題，「你說藝人拿錢多，那麼馬雲拿得不多嗎？藝人拿的錢跟那些上市公司，國企老闆就更沒有辦法比了。他們一上市轉眼就是億萬富翁，演員、主持人們在上市公司老闆面前就是小兒科。」

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