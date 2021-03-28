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    美議員再提台灣關係加強法案 要求提升美國駐台代表層級

    美國共和黨籍參議員魯比歐和民主黨籍參議員默克利，26日再次提出「台灣關係強化法案」。（美聯社檔案照）

    美國共和黨籍參議員魯比歐和民主黨籍參議員默克利，26日再次提出「台灣關係強化法案」。（美聯社檔案照）

    2021/03/28 06:09

    〔國際中心／綜合報導〕美國共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）和民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley），26日再次提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），要求美國的對台政策反映美國的價值和當前的現實，透過以下措施強化美台關係：設立跨部會的台灣政策工作小組，將美國駐台代表提升至必須經過參議院認可的大使層級，建立美台文化交流基金會，推動台灣加入國際組織，與台灣簽訂自由貿易協定（FTA）、邀請台灣參與聯合軍事演習，制定保護美國企業和非政府組織免受中國政府脅迫的辦法等。

    美國之音（VOA）中文網27日報導，魯比歐表示，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行發生後，北京不遺餘力地孤立和排斥台灣，阻撓台灣加入世界衛生組織（WHO），但台灣仍向世界展示可以在不訴諸大規模封鎖措施的條件下，以有效和透明方式應對全球公衛危機的能力。魯比歐指出，「我們必須抵制中共削弱台灣民主活力的兇惡活動。」

    魯比歐去年10月與默克利首次提出「台灣關係強化法案」，要求全面提升美台關係，被視為1979年「台灣關係法」的2.0版本，但該案未能在上屆國會結束前排上參院外交委員會議程，最後無疾而終。

    根據草案內容，法案要求美國總統在法案生效90天內，成立跨部會的台灣政策工作小組，每年向國會提交報告，說明美方強化與台灣關係的政策作為。而為了促進美台高層互訪，在法案生效180天內及往後每年，美國國務卿應依據「台灣旅行法」，向國會遞交曾訪問美國、台灣的雙方高階官員名單。

    外交方面，法案要求美國在台協會（AIT）台北辦事處處長的任命，必須比照大使層級獲得參院同意，職稱也應改為「代表」（Representative）。AIT處長目前由美國國務卿任命，任命案不須經過參院同意。此外，法案也要求美國駐聯合國代表與其他相關官員，積極支持台灣取得會員身份，有意義地參與國際組織。

    經濟軍事方面，法案引述「國會意見」指出，美台應恢復「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）談判，並簽署FTA協定。美方也應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演習，並與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。

    VOA報導：https://www.voachinese.com/a/senator-marc-rubio-leads-several-bills-about-china-and-taiwan-20210327/5830741.html

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