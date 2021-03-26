美基金經理批中共「邪惡政權」 籲政府停止與中國做生意

上千名維吾爾族人25日在土耳其伊斯坦堡的中國大使館外，抗議中國政府壓迫新疆維族人以及中國外長王毅到訪。（路透）

2021/03/26 19:25

〔編譯管淑平／綜合報導〕多家歐美品牌因曾發表關注新疆棉花使用強迫勞動力的聲明，近日遭中國網友發起抵制，針對此事，美國避險基金經理、海曼資本管理公司（Hayman Capital Management, L.P.）創辦人巴斯（Kyle Bass）25日批評中共「邪惡政權」，呼籲美國停止與中共政權做生意。

巴斯接受「福斯新聞」商業台「與瑪莉亞早晨有約」（Morning with Maria）節目訪問，被問到對牽涉到中國的美國企業界看法，他說，中共一直在破壞世界至今已有數十年，然而，企業卻願意到中國開店做生意，「若由民間企業自己做決定，或者說美國的領導力交給民間企業決定，他們幾乎百分之百會選擇利潤勝過道德」，因此，「我們的政府出於國安和道德角度，有必要避免與犯下種族滅絕和違反人道罪行的國家做生意，這很重要。」

請繼續往下閱讀...

已有Nike、H&M、Burberry、ZARA等多家歐美品牌，在這波新疆棉風波中，遭中國官方媒體或被稱為「小粉紅」的民族主義派網友點名杯葛，27名中港台藝人中止為相關品牌代言，「切割」表忠。

巴斯還提到現任國務卿布林肯在他的任命聽證會上，說「毫無疑問」中國是美國所面臨的最大威脅，並且認同前任國務卿龐皮歐將北京當局壓迫新疆維吾爾族少數民族，定調為「種族滅絕」；他也舉出英國廣播公司（BBC）利用無人機拍攝到維族人被蒙眼送上火車的影片，說這影片「令人回想起（納粹德國）開往奧斯威辛猶太人集中營的死亡列車」。

他說，「企業迫不及待要在中國賺更多的錢，然而現實情況是，一個邪惡政權正對人民做出令人不敢想像的事情」，「這是當今這個年代正在發生的事情，然而，像Nike這樣的公司，假裝清醒，卻在中國賺比他們在北美還要多的錢」，「因此，我們得發揮一些領導力，我們得停止與這個邪惡政權做生意。」Nike發言人並未回應此事。

巴斯還提到2022年在北京舉行的冬季奧運會，他說「無法想像在被美國政府認定其政府正犯下種族滅絕罪的地方舉辦奧運」，「這是個笑話」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法