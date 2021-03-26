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    逾40中港台藝人挺新疆棉 與代言品牌解約

    知名國際品牌H＆M、Nike、adidas等拒用新疆棉，中國網民發起獵巫行動。（法新社）

    知名國際品牌H＆M、Nike、adidas等拒用新疆棉，中國網民發起獵巫行動。（法新社）

    2021/03/26 16:31

    〔中央社〕據報導，至今已有超過40名中港台藝人表態挺新疆棉花，宣布與代言品牌解約。其中愛迪達受創最重，包含陳奕迅在內有近20名藝人解約。演出「想見你」走紅的許光漢，也與CK、PUMA解約。

    H&M等多家國際服飾品牌因過去發表抵制新疆棉的聲明被挖出，引發中國網友憤怒。隨著民族主義持續發酵，抵制品牌的效應，也蔓延到品牌代言人身上。

    綜合陸媒澎湃新聞、香港01、立場新聞報導，迄今至少已有超過40名的中港台藝人，宣布與代言品牌解約。

    這次的事件從H&M開始，中國藝人宋茜與黃軒透過經紀公司表示與H&M已無合作關係；接著，王一博、譚松韻宣布終止與Nike的合作。隨後，多名藝人相繼表態支持新疆棉花、宣布與品牌解約，一時間成了中國大陸演藝圈的集體運動。

    據報導，曾以「七月與安生」奪下金馬影后的中國演員周冬雨，在這波騷動中宣布與代言多年的服飾配件品牌BURBERRY解約；此外，多名藉由中國選秀節目出道的年輕藝人，例如孟美岐、劉雨昕、陳立農、李振寧，也紛紛透過經紀公司宣布與代言品牌解約。

    目前這波解約浪潮中，受到影響最大的品牌是愛迪達（adidas），已知有17名藝人宣布解約，其中包含知名香港歌手陳奕迅。

    報導指出，陳奕迅於2011年成為愛迪達代言人，至今已經10年。不過隨著事件爆發，經紀公司於25日晚間發出聲明稱「堅決抵制任何污名化中國的行為，即時終止與adidas品牌的一切合作」。

    除了陳奕迅之外，在台灣也有知名度的TFBOYS成員易烊千璽，以及曾演出「三生三世十里桃花」的楊冪、迪麗熱巴，均與愛迪達解約。

    除了中、港藝人外，多名在中國發展的台灣藝人也都發表相同聲明。

    彭于晏、張鈞甯均藉由工作室宣布與愛迪達解約。

    因演出台劇「想見你」走紅的許光漢，去年與北京合力極光文化傳媒簽約，演藝重心逐漸轉往中國。經紀公司於25日透過聲明指出，「堅決反對任何污化中國的言論與行徑」，宣布許光漢與Calvin Klein（CK）、PUMA解除代言合約。

    歐陽娜娜擔任運動鞋品牌Converse（匡威）代言人，昨天中午先在微博轉發人民日報「支持新疆棉花」的貼文，稍晚進一步由經紀公司發出聲明，宣布與Converse解約。

    對於藝人片面解約後可能衍伸出違約問題，中國的執業律師認為，仍須以合約簽訂的內容為主，但經紀公司可能會以中國「民法典」的相關規定，主張不須賠償。

    星島日報引述上海博和漢商律師事務所高級合夥人田思遠指出，明星的代言合約中，一般會註明「品牌方不得損害中國國家利益」的條款，因此在這次的事件中，藝人與經紀公司可以依此認定品牌違約，提出解約。

    他進一步提到，如果雙方的合約中並未明確記載這類條款，藝人與經紀公司也可以根據「民法典」中「不得濫用民事權利損害國家利益」的相關規定，主張品牌違約而解除合約，且不必承擔賠償責任。

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