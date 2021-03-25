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    高呼新疆棉「純白無暇」 中商務部加入聲討：不容玷汙抹黑！

    中商務部發言人高峰今天加入聲討禁用新疆棉外企行列，聲稱「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」。（圖擷取自中國商務部官網）

    中商務部發言人高峰今天加入聲討禁用新疆棉外企行列，聲稱「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」。（圖擷取自中國商務部官網）

    2021/03/25 18:22

    〔即時新聞／綜合報導〕多個國際知名服裝品牌早前曾發聲明宣布拒用新疆棉，近日又被翻出，大批小粉紅發起抵制，中官媒們更在一旁搧風點火，反彈聲浪越演越烈。今天（25日）中國商務部也加入聲討行列，高呼「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑！」

    H&M過去曾發公告表態拒用新疆棉花，近日又被中網友翻出，小粉紅群起抵制，中官媒、共青團更點名國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI）及其相關合作夥伴。據悉，該決定是基於BCI的棉花採購協議，而BCI現有的合作夥伴眾多，其中包括Gap、H&M，Nike、UNIQLO等大廠都是夥伴之一，並曾發布拒用新疆棉的公告。

    據中官媒《中新網》報導，中國商務部今天也加入聲討行列。發言人高峰宣稱，中方始終歡迎和支持外企到中國，但所謂新疆存在「強迫勞動」的指控是子虛烏有，還厚顏表示「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑。對於個別企業基於虛假信息作出的所謂商業決策，中國消費者已經用實際行動作出了回應。」

    高峰也提及近日歐盟及英美等西方國家針對新疆事務隊中國實施制裁一事，重申「反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政，反對基於謊言和虛假信息、以所謂新疆人權問題為由對中方有關實體和個人實施制裁。」

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