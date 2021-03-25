北京戰狼外交惹毛義大利 中國大使被召見

中國戰狼式外交引起義大利政壇強烈反彈，義大利外交部昨天召見中國駐義大使李軍華，抗議中國對聲援新疆的多位歐洲議員實施入境禁令，並重申義大利捍衛人權與自由的立場。對於義大利政府的強硬態度，中國駐義大使館立刻在官網貼出新聞稿反擊。（截自官網）

2021/03/25 09:41

〔中央社〕中國戰狼式外交引起義大利政壇強烈反彈，義大利外交部昨天召見中國駐義大使李軍華，抗議中國對聲援新疆的多位歐洲議員實施入境禁令，並重申義大利捍衛人權與自由的立場。

另外，李軍華昨天應邀出席義大利國會外交委員會聽證會，義大利民意支持度最高的聯盟黨（Lega）議員集體退席抗議。聯盟黨隨後在推特（Twitter）發文指出，中國無視他們對自由、民主的合理訴求，為何要在此忍受威權政府的說教？

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歐盟22日以迫害維吾爾人為由，將4名中國新疆前任與現任官員列入黑名單。中國旋即採取報復性措施，對10名歐洲維權人士與4個歐洲人權組織祭出不准入境中國的禁令。

遭限制人員包括5名歐洲議會議員，多名歐洲國家議員、學者；遭限制組織包括歐盟理事會政治安全委員會、歐洲議會人權分會、德國墨卡托中國研究中心（MERICS）和丹麥民主聯盟基金會。

義大利外交部副部長塞蘭尼（Maria Sereni）昨天上午召見李軍華表達強烈不滿，強調捍衛人權與基本自由是義大利不可動搖的立場，義大利將堅定地與那些被中國制裁的議員、學者、智庫機構站在一起。

塞蘭尼表示，義大利贊同歐盟為維護新疆維吾爾人人權採取的措施，義大利無法接受中國採取的反制措施。中國反制措施戕害了人們應擁有的言論、思想、表達意見等自由，言論與思想自由是民主價值的基石，也是啟蒙義大利與整個歐盟的理念。

塞蘭尼在結語指出，歐盟是全球事務的關鍵要角，希望中國能以更開放坦誠的態度與歐盟對話，尋求彼此合作。

對於義大利政府的強硬態度，中國立刻高調反擊。中國駐義大使館在官網貼出的新聞稿，全文不僅未提李軍華被義國外交部召見抗議一事，反稱是李軍華「向義大利外交部提出嚴正交涉」；文中並強調中國向來「人若犯我、我必犯人」，敦促歐盟盡快反躬自省，糾正所犯的錯誤。

李軍華昨天出席義大利國會外委會聽證會時，語帶諷刺地表示，有些「政治病毒」比疫情更可怕。李軍華的講話引起右派「聯盟黨」國會議員不滿，集體退席抗議。

聯盟黨主席薩爾維尼（Matteo Salvini）昨晚接受義國電視Rete 4專訪時痛批，中國就是隱匿並散播疫情的元凶，中國應付出代價。

隸屬左派「民主黨」（Democratic Party）的義大利外委會主席法西諾（Piero Fassino）也在聽證會中直言，義大利承認每個國家有其特殊文化與宗教背景，但人權價值是普世性的，每個國家公民的人權、公民權都不該被剝奪，「這是包括中國也該遵守的原則」。歐盟援引的「世界人權宣言」在全球受到包含中國的168個國家認可，歐盟的做法並非強加自身價值到其他國家。

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