《紐時》爆新加坡商永順集團台灣分支 涉助北韓運油

紐約時報披露，北韓繼續違反聯合國安理會的制裁，非法進口石油，其中涉及新加坡大型石油貿易商永順集團在台灣的分支永順船舶股份有限公司」。（翻拍自紐約時報網站）

2021/03/25 08:36

〔國際新聞中心／綜合報導〕《紐約時報》披露，北韓繼續違反聯合國安理會的制裁，非法進口石油。《紐時》記者花了6個月時間，追蹤其中幾艘參與秘密運油的油輪，揭發一個與總部位於新加坡的大型石油貿易商「永順集團」（Winson Group）相關的闇黑企業網絡，其中也涉及永順集團在台灣的分支「永順船舶股份有限公司」（Winson Shipping）。

永順集團回應：未採取違反制裁行動

永順集團在東亞地區開展業務，客戶包括大型石油公司和國有企業。永順集團執行董事Crystal Tung在回覆紐時的聲明中強調，永順集團並未採取任何違反對北韓或任何受制裁國家適用制裁的行動。

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《紐時》的調查採用英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）和華府智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）一份新報告的發現，該報告以向北韓運油的最大外國油輪「鑽石8號」（Diamond 8）為中心，在2019年至2020年間，它被聯合國發現至少3次非法運油到北韓。《紐時》的調查則揭露2020年5月的第4次航行，並且揭開一個複雜的企業網絡，將鑽石8號及其駁油船舶與永順船舶公司聯繫起來。

自2006年北韓首次進行核試驗以來，聯合國安理會已通過多項制裁決議案。2017年9月通過的第2375號決議案，決定限制北韓原油和成品油進口，禁止合資企業、紡織品出口、天然氣凝析油和液體進口，並禁止北韓國民在其他國家的海外工作。根據聯合國北韓專家小組（UN Panel of Experts onNorth Korea）提交安理會的報告，北韓每年最多可進口50萬桶石油，但2020年1月至9月，北韓卻進口超過上限「好幾倍」的石油製品。

紐時指出，鑽石8號利用航運業缺乏透明度和國際圍堵不彰的漏洞，非法向北韓供應石油。2020年，在鑽石8號被聯合國發現非法運油到北韓後，《紐時》利用衛星圖像和船舶追蹤數據，發現鑽石8號再次前往北韓。在運油過程中，鑽石8號在國際水域與駁油船隻會合。目前，鑽石8號閒置在中國領海中。

鑽石8號和2艘駁油船Ever Grandeur和Super Star，都與台灣的永順船舶有關。該公司創辦人董欣躍（Tony Tung）因涉嫌在中國走私和賄賂台灣官員而接受調查，但他唯一定罪的罪名後來被推翻。

前國民黨立委鍾紹和在2008年至2012年擔任立委期間，因董欣躍旗下公司提出以所屬油輪卸儲定點錨泊於高雄港外7 浬處作業海域，供油品接駁的「高雄港港外油駁作業計畫」遭駁回，行賄300萬台幣請求鍾紹和協助，鍾紹和因此被認定涉及收受賄賂罪，2018年10月經最高法院判刑7年6月定讞。

永順集團創辦人董欣躍和《紐時》調查的另外2名關鍵人物，都與中國福建省東南部沿海小村莊西岑（Xicen）有關。3人都是西岑社區協會的成員。福建僑民社群在世界各地擁有龐大的類似網絡，這些網絡協助他們彼此，甚至與地方當局保持密切的商業和政治聯繫。

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