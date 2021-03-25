面對移民、槍擊案 拜登本週上任首次新聞發布會受矚目

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美國總統拜登。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登上任以來，美國在外交、內政上都遇到不少大型事件，這也讓拜登即將召開的新聞發布會，格外受到矚目。
《福斯新聞》報導，美國總統拜登將在美東時間25日下午1時15分（台灣時間26日清晨1時15分），在白宮舉行首次新聞發布會，拜登政府上任後，隔了超過2個月才舉辦新聞發布會，較長的延遲時間受到關注，前總統川普在就任後27天舉辦新聞發布會，前總統歐巴馬20天後就舉辦。報導指出，拜登的新聞發布會可能將面對移民與槍擊案等相關問題。
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