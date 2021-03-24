用西方模式對抗西方！中國發布「美國侵犯人權報告」

中國政府今（24日）發布「2020美國侵犯人權報告」，對美國提出6項指控。（彭博檔案照）

2021/03/24 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府多次抨擊中國侵犯人權，中國國務院辦公室今（24日）發布「2020美國侵犯人權報告」，對美國提出6項指控，加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書點出中國用西方模式對抗西方，沈也認為過去美國的中國專家以為讓中國參與國際就能改變其本質，「如今我們知道這些想法錯得有多離譜」。

綜合中媒報導，中國國務院發布約1.5萬字的「2020美國侵犯人權報告」，當中6大要點分別為：

一、疫情嚴重失控釀成人間悲劇。

二、美式民主失序引發政治亂象。

三、種族歧視惡化少數族裔處境。

四、社會持續動盪威脅公眾安全。

五、貧富日益分化加劇社會不公。

六、踐踏國際規則造成人道災難。

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沈榮欽表示，美方過去有中國專家相信，只要將中國拉進WTO等世界體系，鑲嵌的經濟利益終究會改變中國，變得更遵守國際秩序，但經過多年嘗試，世界不但沒有改變中國，反而為更加強大的中國所改變，美國的中國專家直到習近平上任時仍堅信他是改革派，會局部開放政治權利給中國人民並更加遵守國際秩序。

沈榮欽提到，如今我們知道這些想法錯得有多離譜，但是從某個層面而言，中國的確以模仿西方的方式來對抗西方。過去中國是西方經濟制裁的對象，但是後來中國反過來大量採用經濟制裁對付西方國家；中國不敢全盤否定西方民主，只好發明中國式民主為自己辯護；同樣的，中國不敢公然否定人權，只好改變人權內涵成為以經濟發展為主的發展式人權定義。

沈榮欽點出，美國發布中國人權報告對中國產生壓力，中國便照抄地公布美國侵犯人權報告，正如反全球化運動者為了對抗全球化，而不得不將反全球化運動變為全球化的一部分，中國同樣無法對抗西方民主人權與自由的概念，只得有樣學樣利用相同的形式，但是改變語言內涵的作法，來對抗西方，成為真實版的《一九八四》。

沈榮欽認為，中國邯鄲學步式的模仿西方，固然彰顯其無法產生一套與西方對抗的價值觀，不過，這種偷天換日的改變概念，卻也反映出中共的本質並未改變，依舊是唯力是視的「土八路」，近日美中會談，當布林肯強調「以規則為基礎的國際秩序」時，楊潔篪便強調「以聯合國與國際法為主的國際秩序」來與之對抗，並將之載入中俄外長的共同聲明中。

沈強調，中共其實並非真心在乎國際法，而只是將之作為對抗西方的工具。或許中國真正要推動的，還是以其能夠買通不少國家支持的聯合國作為國際秩序的根源，因此中共未來對於聯合國轄下的國際組織，將會更加努力爭取，以聯合國作為對抗西方秩序的主要戰場。

沈榮欽臉書原文

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