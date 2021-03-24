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    監測超過500次火星震 洞察號為人類揭示火星核心秘密

    「洞察號」在火星上度過了1整個火星年，偵測超過500次火星震，科學家透過震波傳遞推估火星內核。（法新社）

    「洞察號」在火星上度過了1整個火星年，偵測超過500次火星震，科學家透過震波傳遞推估火星內核。（法新社）

    2021/03/24 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）探測器「洞察號」（InSight）在火星上度過了1整個火星年，偵測超過500次火星震，科學家透過震波傳遞推估火星內核，推算火星核心半徑約1810至1860公里左右，比預估還大，但密度偏低，這也是人類首度測出其他行星的核心大小。

    綜合外媒報導，「洞察號」2018年登陸火星，已經在這個紅色星球上度過一整個火星年（火星公轉一周為地球1.88年），進行了超過500次火星震測量，透過紀錄行星內部震波的傳遞，科學家可以藉此推算火星核心，這也是人類首度測出其他行星的核心大小。

    推算結果顯示，火星核的半徑約在1810-1860公里之間，大約是地球的一半；這比一些先前的估計要大，也意味著核心密度比預測的更低，科學家認為，構成火星核心的除了鐵和硫之外，一定還有更輕的元素，例如氧。

    在此之前，科學家只有地球和月球的核心數據，如今加上火星，能讓研究者比較、尋找其中的差異，揭開太陽系中行星的演化過程。與地球類似，火星曾經擁有因為液體攪動其核心而產生的磁場，推論約45億年前遭冥王星大小天體撞擊之後，不但形成2顆衛星火衛一和火衛二，亦逼使內核熱能散溢出上地函、內部攪拌逐漸停止，無法持續對流生成磁場，地質活動趨緩，磁場和板塊運動消逝，太陽風帶走大氣變薄導致氣壓偏低，而造成液態水在低溫就會沸騰、無法穩定存在，無法適合生命生存。

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