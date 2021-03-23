拜登三連摔！川普稱「我早料到」：賀錦麗恐取而代之繼任總統

美國總統拜登19日在登機時腳步不穩，在階梯糗上演三連摔。對此，前美國總統川普（見圖）昨日受訪，表示這種狀況早在他意料之中。（法新社）

2021/03/23 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登19日在登上空軍一號專機上階梯時當眾三連摔。對此，前總統川普昨日受訪時表示，這種狀況早在他意料之中，還指出，拜登智能正在衰退，甚至可能會認不得自己的簽名，未來民主黨可能讓拜登的副手賀錦麗取而代之繼任總統。

綜合外媒報導，川普昨日接受《Newsmax》專訪時表示，他早就預料到拜登會發生這種事情；川普也提到，2020年他到西點軍校演說，離開時由於腳踏的坡道太滑又沒扶手，他刻意小心翼翼一步一步地走，「因為我不想像他一樣跌倒」。川普並稱，拜登這次跌倒非常可怕，不是一次，而是跌了整整三次。

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據報導，當時拜登曾嘲笑川普小心走路的模樣，主流媒體也大篇幅反覆報導，有評論員指出，像《CNN》就用了22分鐘來報導川普走路，而這次拜登摔倒，該《CNN》只報導了15秒。

川普還告訴《Newsmax》主持人，他認為拜登可能處於智能衰退狀態，令人懷疑到底知不知道曾經簽署過文件、命令的內容。

川普去年就曾批評78歲的拜登精神狀態不佳，並嘲諷日後民主黨會在拜登上任後搬出憲法第25修正案，讓副手賀錦麗取代總統一職；川普說，他還是相信這事有可能發生，而拜登先前就曾口誤公開稱賀錦麗「總統」。

川普最後也說，這些事情必須被嚴肅看待，他希望永遠不要發生。

美總統拜登登機時數度摔倒，引起外界高度關心。（法新社）

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