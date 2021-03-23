威懾中國！美眾議員提案將台灣納入「北約加」國家成員

美國共和黨聯邦眾議員裴利提案，要求將台灣灣納入「北約加」國家成員。（擷取自裴利臉書）

2021/03/23 14:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國國務卿龐皮歐曾多次公開呼籲建立「亞洲北約」，主張讓美國「印太戰略」架構下的夥伴關係可以從雙邊朝向多邊發展。在此戰略思維下，美國共和黨聯邦眾議員裴利（Scott Perry）已提出法案，要求美國行政當局將台灣視為一個「北約加」（NATO Plus）國家成員，以加強美台防務合作。

目前的「北約加」國家包括日本、澳洲、南韓、以色列及紐西蘭。此前也有國會議員主張將印度納為「北約加」成員，將「北約加5」擴大為「北約加6」。

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《美國之音》23日報導，眾議院外委會成員裴利19日提出的法案名為《台灣加法案》（Taiwan PLUS Act），目的是要美國將台灣視同「北約加」其他國家的成員之一，在軍售上享有和這些國家同等待遇。

裴利強調，這是為了提高對中國軍事威懾的能力。他還說，美國應該對中國更強硬，並給台灣外交承認，

據裴利辦公室提供給《美國之音》的法案內容，法案說，台灣是美國第10大貿易夥伴，有15個國家承認它是一個獨立國家，而且目前也被美國依據2003年《外交關係授權法》視為一個主要的非北約盟友，《台灣關係法》表明，美國將提供台灣適量防禦性武器與服務以便台灣能維持足夠的自衛能力。

法案還指出，包括2020年《台灣保證法》、2021年《國防授權法》都有相關條文要求美國提供台灣足夠防衛能力，在美中經濟與安全審查委員會的2019年報告中，更建議美國國會將對台灣的軍售待遇提高到與美國盟友一樣的層次，並建議美國國會廢除任何關於事前通知國會的規定。國會認為，加強對美台防務合作的支持對美國國家安全至關重要。

法案規定，台灣「應該被認定為一個「北約加」的成員，在涉及美國國會對台灣的對外軍售考慮，以及所有其他權利、特權及責任上，提供台灣和「北約加5」國家一樣的待遇，並且在法案生效後的5年期間，台灣應該在相關法律的規定上「被視同一個國家」，以便於法條的適用和執行。

裴利辦公室在給美國之音的電郵中附加說明，在關於夕陽條款的規定上法案規定，美國國務卿得到授權可無限期延長法案的有效期，國務卿在決定法案的持續執行符合美國國安利益後，得以每次將法案延長5年，但這個決定必須在開始延長之前的14天內以書面報告方式送交參、眾兩院的外委會。

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