為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    想「生錢」？緬甸軍政府押2澳洲農業顧問

    澳洲新南威爾斯大學經濟學家哈庫透露，上週五遭緬甸軍政府軟禁的澳洲夫婦，和上月遭扣的澳籍經濟政策顧問杜內爾（見圖），可能和軍政府想「生錢」有關。（資料照，美聯社）

    澳洲新南威爾斯大學經濟學家哈庫透露，上週五遭緬甸軍政府軟禁的澳洲夫婦，和上月遭扣的澳籍經濟政策顧問杜內爾（見圖），可能和軍政府想「生錢」有關。（資料照，美聯社）

    2021/03/22 21:21

    〔即時新聞／綜合報導〕一對在緬甸做農業發展顧問（agriculture development consultants）的澳洲夫婦自上週五（19日）起便被軍政府軟禁在家，並且和上月遭扣的緬甸民選政府澳籍經濟政策顧問為朋友關係。而他們在澳洲學術圈的好友今日透露，緬甸軍政府軟禁他們，也許是為了「生錢」。

    《美聯社》報導，上週五（19日），艾芙里（Christa Avery）被緬甸海關拒絕搭機前往澳洲，此後，艾芙里和她的丈夫歐肯（Matt O'Kane）便被緬甸軍政府軟禁在他們位於仰光（Yangon）的私宅裡。艾芙里在緬甸工作十年，夫婦倆現在在緬甸的身分是農業發展顧問。

    今日，澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）經濟學家哈庫（Tim Harcourt），也是這對夫婦的朋友，把這個消息曝光出來；澳洲外交部也表示正在向這對夫婦提供領事援助，但並未透露更多消息。

    緬甸民選政府先前聘請澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）教授杜內爾（Sean Turnell）為經濟政策顧問，而杜內爾抵達緬甸幾週後，軍閥發動政變，杜內爾隨即被軍政府拘留。哈庫指出，歐肯、艾芙里夫婦和杜內爾是好友，但他並不認為這對夫婦是因為這層關係被軍政府軟禁。

    哈庫指出，許多境外捐助者不願繼續資助當今的軍政府，導致如今從境外流入緬甸的資金已經枯竭了，而杜內爾和歐肯、艾芙里夫婦的工作領域涉及大量外資，軍閥拘留他們，也許是試圖追蹤外資源頭。

    哈庫也表示，相比杜內爾被軍政府抓走，歐肯、艾芙里夫婦只是在家軟禁，處境相對沒那麼糟。哈庫希望這對夫婦可以一直待在家中，等待風頭過去。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    緬甸血腥鎮壓近250死 醫護黎明上街示威
    2021/03/21 19:39

    緬甸血腥鎮壓近250死 醫護黎明上街示威
    媒體爆料運米給緬甸軍隊 泰國軍方否認
    2021/03/20 23:50

    媒體爆料運米給緬甸軍隊 泰國軍方否認
    介入緬甸危機？ 聯合國官員：緬甸人想見到維和部隊
    2021/03/20 19:17

    介入緬甸危機？ 聯合國官員：緬甸人想見到維和部隊
    中國護照有何用？ 緬甸中企：感受不到國家想接我們回家
    2021/03/19 20:07

    中國護照有何用？ 緬甸中企：感受不到國家想接我們回家
    緬甸民眾無懼鎮壓繼續反政變 至少217人喪命
    2021/03/18 23:23

    緬甸民眾無懼鎮壓繼續反政變 至少217人喪命
    緬甸人為何不爽中國？ 人權專家：幕後黑手、勞資糾紛
    2021/03/18 11:24

    緬甸人為何不爽中國？ 人權專家：幕後黑手、勞資糾紛
    國際今日熱門
    稱武漢肺炎是「中共病毒」拒認罪 中國退休教授下場慘
    2021/03/21 23:03

    稱武漢肺炎是「中共病毒」拒認罪 中國退休教授下場慘

    胡錫進怒轟美日「狼狽為奸」 放話中俄聯手日本別想「掀大浪」
    2021/03/21 23:32

    胡錫進怒轟美日「狼狽為奸」 放話中俄聯手日本別想「掀大浪」

    美中2強爭執不休 《南華早報》：北韓漁翁得利
    2021/03/21 23:10

    美中2強爭執不休 《南華早報》：北韓漁翁得利

    日本千葉縣知事選舉 43歲熊谷俊人大幅領先
    2021/03/22 00:26

    日本千葉縣知事選舉 43歲熊谷俊人大幅領先

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播