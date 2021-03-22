想「生錢」？緬甸軍政府押2澳洲農業顧問

澳洲新南威爾斯大學經濟學家哈庫透露，上週五遭緬甸軍政府軟禁的澳洲夫婦，和上月遭扣的澳籍經濟政策顧問杜內爾（見圖），可能和軍政府想「生錢」有關。（資料照，美聯社）

2021/03/22 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕一對在緬甸做農業發展顧問（agriculture development consultants）的澳洲夫婦自上週五（19日）起便被軍政府軟禁在家，並且和上月遭扣的緬甸民選政府澳籍經濟政策顧問為朋友關係。而他們在澳洲學術圈的好友今日透露，緬甸軍政府軟禁他們，也許是為了「生錢」。

據《美聯社》報導，上週五（19日），艾芙里（Christa Avery）被緬甸海關拒絕搭機前往澳洲，此後，艾芙里和她的丈夫歐肯（Matt O'Kane）便被緬甸軍政府軟禁在他們位於仰光（Yangon）的私宅裡。艾芙里在緬甸工作十年，夫婦倆現在在緬甸的身分是農業發展顧問。

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今日，澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）經濟學家哈庫（Tim Harcourt），也是這對夫婦的朋友，把這個消息曝光出來；澳洲外交部也表示正在向這對夫婦提供領事援助，但並未透露更多消息。

緬甸民選政府先前聘請澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）教授杜內爾（Sean Turnell）為經濟政策顧問，而杜內爾抵達緬甸幾週後，軍閥發動政變，杜內爾隨即被軍政府拘留。哈庫指出，歐肯、艾芙里夫婦和杜內爾是好友，但他並不認為這對夫婦是因為這層關係被軍政府軟禁。

哈庫指出，許多境外捐助者不願繼續資助當今的軍政府，導致如今從境外流入緬甸的資金已經枯竭了，而杜內爾和歐肯、艾芙里夫婦的工作領域涉及大量外資，軍閥拘留他們，也許是試圖追蹤外資源頭。

哈庫也表示，相比杜內爾被軍政府抓走，歐肯、艾芙里夫婦只是在家軟禁，處境相對沒那麼糟。哈庫希望這對夫婦可以一直待在家中，等待風頭過去。

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