美臥室地毯下竟有人孔蓋 打開驚見神密空間

美國加州1名女子利托（Jennifer Little）日前在抖音上分享影片，至今已有數百萬人次瀏覽。外媒報導，她在臥室地毯下發現1個人孔蓋，未料打開驚見可能是防空洞，引發網友熱議。人孔蓋示意圖。（美聯社）

2021/03/22 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州1名女子利托（Jennifer Little）日前在抖音上分享多部影片，至今已有數百萬人次瀏覽。外媒報導，她與丈夫在臥室地毯下發現1個人孔蓋，未料打開驚見可能是防空洞，引發網友熱議。

綜合外媒報導，這座防空洞上頭蓋著人孔蓋，就藏在櫃子與厚重地毯下方，據傳可能有數十年歷史。影片中可見，打開洞口後，可順著梯子往下爬，進入滿是蜘蛛網、灰塵的內部，可見有雙層床、小便用具、儲物空間以及部分過期物品。

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報導指出，利托原以為防空洞可能是在二戰時打造，但後來發現此棟房子約建於冷戰期間，推測是擔心核彈出現充當防空洞，以防不時之需。

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