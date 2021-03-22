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    澳政府宣佈加速施打疫苗 總理盼年底能為所有成年人接種

    澳洲藥物管理局（TGA）已批准了製藥公司聯邦血清實驗室於當地生產疫苗，未來12週內，該公司每週將可產出100萬劑疫苗。（歐新社）

    澳洲藥物管理局（TGA）已批准了製藥公司聯邦血清實驗室於當地生產疫苗，未來12週內，該公司每週將可產出100萬劑疫苗。（歐新社）

    2021/03/22 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫相對成功，繼首都坎培拉（Canberra）批准阿斯特捷利康（AstraZeneca）於當地研製後，政府已宣布將加快疫苗施打速度和規模，總理莫里森（Scott Morrison）希望能在年底前讓澳洲所有成年人接種疫苗。

    綜合外媒報導，澳洲衛生部長杭特（Greg Hunt）指出，年齡在70歲以上的長者、罹患慢性病者和55歲以上的原住民，都具備接種疫苗的資格，目前也已有千位全科醫生能施打由阿斯特捷利康公司所研製的武漢肺炎疫苗。

    報導指出，澳洲最初的疫苗接種政策，僅限於當地少數醫院及專家小組能施打，但目前全球疫苗供貨量仍不穩定，因此澳洲2500萬人口中，僅有1%的人口接種了第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）或輝瑞（Pfizer）疫苗。

    報導提到，澳洲藥物管理局（TGA）已於當地時間18日批准了製藥公司聯邦血清實驗室（Commonwealth Serum Laboratories）於當地生產疫苗，未來12週內，該公司每週將可產出100萬劑疫苗。澳洲總理莫里森則希望能在年底前為所有澳洲成年人接種疫苗。

    根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，澳洲昨單日通報確診數為4人，通報病例總數為2萬9196人，死亡總人數為909人，目前確診總人數是全球第115名，屬於防疫的前段班。

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    澳洲總理莫里森（Scott Morrison）希望能在年底前讓澳洲所有成年人接種疫苗。（歐新社）

    澳洲總理莫里森（Scott Morrison）希望能在年底前讓澳洲所有成年人接種疫苗。（歐新社）

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