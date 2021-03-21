台海恐突發事態？日防衛大臣提自衛隊支援來台美軍

日美防長談及台灣海峽可能發生突發事態，日媒表示日本政府把台灣突發事態作為議題實屬罕見。（路透）

2021/03/21 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本和美國外交、國防首長16日在東京舉行「日美安全保障協議委員會」（通稱日美2+2會議），台灣成為焦點之一，雙方在會後發表的共同聲明中，「雙方一致確認台灣海峽和平與穩定的重要性」，不過除此之外，日美防長談及台灣海峽可能發生突發事態，日本防衛大臣岸信夫認為有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助；日媒表示，日本政府把台灣突發事態作為議題實屬罕見。

據《共同社》報導，多名日本政府相關人士透露，在日、美防長面對面會談中，雙方對美中之間緊張加劇的台灣海峽可能發生不測事態表達了共同關切，還確認在台灣突發事態之際將密切合作，此為共同聲明中未見之事。

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報導指出，一項秉持海峽兩岸雙方通過對話和平解決這一立場的日本，把台灣突發事態作為議題實屬罕見，日美對此具體應對措施將成為今後的課題。

傳把台灣突發事態作為防長會談議題的要求是美方所提出，日本防衛大臣岸信夫在會談中提及中國軍機飛越台灣海峽中線的頻率驟增，雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突；岸信夫認為今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助，正在探討能否發出保護美軍艦船和飛機的「武器等防護」措施，不過美方並未在會談中提出具體措施。

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