為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海恐突發事態？日防衛大臣提自衛隊支援來台美軍

    日美防長談及台灣海峽可能發生突發事態，日媒表示日本政府把台灣突發事態作為議題實屬罕見。（路透）

    日美防長談及台灣海峽可能發生突發事態，日媒表示日本政府把台灣突發事態作為議題實屬罕見。（路透）

    2021/03/21 15:11

    〔即時新聞／綜合報導〕日本和美國外交、國防首長16日在東京舉行「日美安全保障協議委員會」（通稱日美2+2會議），台灣成為焦點之一，雙方在會後發表的共同聲明中，「雙方一致確認台灣海峽和平與穩定的重要性」，不過除此之外，日美防長談及台灣海峽可能發生突發事態，日本防衛大臣岸信夫認為有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助；日媒表示，日本政府把台灣突發事態作為議題實屬罕見。

    《共同社》報導，多名日本政府相關人士透露，在日、美防長面對面會談中，雙方對美中之間緊張加劇的台灣海峽可能發生不測事態表達了共同關切，還確認在台灣突發事態之際將密切合作，此為共同聲明中未見之事。

    報導指出，一項秉持海峽兩岸雙方通過對話和平解決這一立場的日本，把台灣突發事態作為議題實屬罕見，日美對此具體應對措施將成為今後的課題。

    傳把台灣突發事態作為防長會談議題的要求是美方所提出，日本防衛大臣岸信夫在會談中提及中國軍機飛越台灣海峽中線的頻率驟增，雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突；岸信夫認為今後有必要探討自衛隊能為前往支援台灣的美軍提供何種協助，正在探討能否發出保護美軍艦船和飛機的「武器等防護」措施，不過美方並未在會談中提出具體措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美方外交用詞改稱「北韓無核化」 外媒：韓美不同調？
    2021/03/18 17:32

    美方外交用詞改稱「北韓無核化」 外媒：韓美不同調？
    美日2+2聲明首度納台海 葛來儀：對日本是重要一步
    2021/03/18 08:41

    美日2+2聲明首度納台海 葛來儀：對日本是重要一步

    台中最強買房熱區 北屯機捷特區漲聲起
    美日2+2聯合聲明關切台海穩定 外交部：續合作維護和平
    2021/03/17 19:22

    美日2+2聯合聲明關切台海穩定 外交部：續合作維護和平
    美日2+2會議齊批中國！ 專家：空前強硬
    2021/03/17 07:54

    美日2+2會議齊批中國！ 專家：空前強硬
    國際今日熱門
    介入緬甸危機？ 聯合國官員：緬甸人想見到維和部隊
    2021/03/20 19:17

    介入緬甸危機？ 聯合國官員：緬甸人想見到維和部隊

    讚台灣等國貢獻全球防疫 多倫多醫學教授：不給病毒變異機會
    2021/03/20 17:31

    讚台灣等國貢獻全球防疫 多倫多醫學教授：不給病毒變異機會

    中駐英使館新址 周邊將有「天安門廣場」、「香港路」
    2021/03/20 16:35

    中駐英使館新址 周邊將有「天安門廣場」、「香港路」

    悚？他在紐澤西打死1人 落網供出已殺害15人
    2021/03/20 17:11

    悚？他在紐澤西打死1人 落網供出已殺害15人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播