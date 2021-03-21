Tiffany合作45年 傳奇設計師Elsa Peretti逝世

知名珠寶品牌蒂芙尼的設計師柏瑞蒂（Elsa Peretti）於18日在西班牙逝世。（圖取自elsaperettiofficial IG）

2021/03/21 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕1974年加入知名珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）的傳奇設計師柏瑞蒂（Elsa Peretti）於18日在西班牙逝世，享壽80歲。蒂芙尼官方於19日發出聲明，「柏瑞蒂徹底改變了業界，並改變女性配戴珠寶的方式。」以此悼念與其合作逾45年的歲月。

綜合外媒報導，柏瑞蒂曾在西班牙擔任模特兒，1968年移居紐約，她在業界以樂善好施聞名，也被譽為20世紀最具影響力的珠寶設計師之一，尤其在蒂芙尼數十年來的合作關係中，創作許多傳世的作品，柏瑞蒂的珠寶系列占蒂芙尼銷售額10%。

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據悉，柏瑞蒂72歲時，蒂芙尼再與她續約20年，合約將延續至2032年，去年她80歲生日時，也推出經典手鐲「Bone Cuff」特別版慶祝。

A masterful artisan, #ElsaPeretti revolutionized the world of design and forever changed the way women wore jewelry. Elsa’s legacy will remain a constant inspiration for generations to come. #TiffanyAndCo pic.twitter.com/bzbaN6oj6U — Tiffany & Co. （@TiffanyAndCo） March 19, 2021

「Bone Cuff」經典手鐲。（圖取自rgarrahan）

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