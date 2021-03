Tiffany合作45年 傳奇設計師Elsa Peretti逝世

2021/03/21 00:30

〔即時新聞/綜合報導〕1974年加入知名珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.)的傳奇設計師柏瑞蒂(Elsa Peretti)於18日在西班牙逝世,享壽80歲。蒂芙尼官方於19日發出聲明,「柏瑞蒂徹底改變了業界,並改變女性配戴珠寶的方式。」以此悼念與其合作逾45年的歲月。

綜合外媒報導,柏瑞蒂曾在西班牙擔任模特兒,1968年移居紐約,她在業界以樂善好施聞名,也被譽為20世紀最具影響力的珠寶設計師之一,尤其在蒂芙尼數十年來的合作關係中,創作許多傳世的作品,柏瑞蒂的珠寶系列占蒂芙尼銷售額10%。

據悉,柏瑞蒂72歲時,蒂芙尼再與她續約20年,合約將延續至2032年,去年她80歲生日時,也推出經典手鐲「Bone Cuff」特別版慶祝。

