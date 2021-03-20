AZ疫苗疑引發血栓 挪威、德國研究找到原因了

挪威與德國兩組醫學研究人員的獨立調查發現，AZ疫苗可能會誘發人體的自體免疫反應，進而導致大腦中產生血栓。（路透）

2021/03/20 19:56

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕阿斯特捷利康藥廠與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗疑似有引發大腦深靜脈及靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis，CVST）的併發症，引起安全性疑慮。挪威與德國兩組醫學研究人員的獨立調查發現，AZ疫苗可能會誘發人體的自體免疫反應，進而導致大腦中產生血栓。

綜合外電報導，CVST是相當罕見的病症，通常與懷孕、使用避孕藥物有關，過去幾週出現CVST狀況的AZ疫苗接種者多為55歲以下女性。

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挪威小組的奧斯陸大學附設醫院（Oslo University Hospital）血液學教授霍爾姆（Pål André Holme）指出，他的團隊已經辨識出1種由疫苗創造、會引發不良反應的抗體；德國小組的格萊福斯瓦德大學醫院（Greifswald University Clinic）輸血醫學科教授格雷納切爾（Andreas Greinacher）19日也表示，他們獨立調查的結果與霍爾姆教授相同。

德國「血栓形成與止血學會」（Society for Thrombosis and Hemostasis Research）19日審查了格雷納切爾的研究，並建議醫師應使用抗凝血劑與免疫球蛋白，治療施打疫苗後出現的血栓。

學會副主席克拉姆羅斯（Robert Klamroth）指出，學會認為，目前最有可能的假說，是這款疫苗導致罕見的自體免疫反應，進而觸發抗體與血小板相互作用。

挪威與德國的調查結果都尚未經過同儕評審，德國小組的格雷納切爾教授表示，他近幾日會將結果投稿至英國醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）。

挪威衛生當局引述團隊的發現，決定暫時不繼續施打AZ疫苗；德國政府則堅持恢復使用AZ疫苗的決定。

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