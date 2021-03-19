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    好忙！剛結束日韓行程 美防長訪印度再談對抗中國

    美國國防部長奧斯汀（見圖）將與印度高層談論軍事合作、對抗中國等議題。（法新社檔案照）

    美國國防部長奧斯汀（見圖）將與印度高層談論軍事合作、對抗中國等議題。（法新社檔案照）

    2021/03/19 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在完成日、韓的訪問後，今日再飛抵印度，預計與印度總理莫迪（Narendra Modi）、外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等人會面，這是拜登政府上台以來，美印高層首次面對面的會議。

    法新社報導，美國官員表示，奧斯汀在這趟為期2天的訪問中，將會晤莫迪、蘇杰生、印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）、國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）等印度高層。

    報導指出，雙方預計將討論加強軍事合作關係，印度人權問題等議題，而中國也是奧斯汀此行的重點之一。

    印度與中國自去年6月起便不斷在邊境發生衝突，印方有20人戰歿，解放軍也至少有4人死亡；雙方當前也正進行著「疫苗外交戰」，兩國都爭相向世界各國供應武肺疫苗，以爭取影響力還有這些國家的好感。

    另一方面，中國長期以來一直對印度的「惡鄰」巴基斯坦提供支持，同時也在斯里蘭卡、馬爾地夫、尼泊爾等印度周圍的國家以投資手段提高影響力，這讓印度非常不滿。

    印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）研究員喬西說（Manoj Joshi），奧斯汀在拜登接任總統不久後便來印度訪問，顯示出印度是華府的對外重點之一。「印度與美國的軍事紐帶極大地增強了，而美國也一直在幫助我們對抗中國。」

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