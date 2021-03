美中交鋒》誰才對？雙方互控超時 布林肯、楊潔篪開場白時長曝光

2021/03/19 17:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務卿布林肯和中共中央外事辦公室主任楊潔篪領銜的美中代表團,於當地時間18日在阿拉斯加展開高層對話,不只過程激烈,正面交鋒,雙方更是互相指責「超時」問題。美國媒體根據錄音統計指出,楊潔篪開場白的時長幾乎是布林肯的8倍,這個「羅生門」似乎已經不攻自破,海外中國網紅更是大開嘲諷「牆內牆外兩個世界,連時間單位都不一樣了」。

美中高層會談登場,雙方火藥味濃厚,針鋒相對,《美聯社》報導指出,布林肯似乎對中方談話的時長及篇幅感到惱火,受訪時稱他和世界各國領導人談話、包含甫結束的日韓行,都和他這次與中國會談的感受及立場有所不同。

此外根據《路透》報導,中方代表團也向自家官媒抱怨,「率先發言的美方在開場嚴重超時,還對中國的內政、外交政策做出不合理的攻擊及指控,激化雙方對立」。

美國公共廣播電視公司(Public Broadcasting Service,PBS)記者舒弗林(Nick Schifrin)在會談結束後,根據錄音紀錄在推特上表示,布林肯開場白為2分27秒,蘇利文開場白則是2分17秒;而楊潔篪開場白則持續了16分14秒,之後由口譯員翻譯,花了3分26秒,王毅的開場白則是講了4分09秒。

海外中國網紅「方舟子」對此也在推特上大酸「牆內牆外兩個世界,連時間單位都不一樣了」,下方也有許多中國網友回應「因為開場白提到了敏感問題,主子出離地憤怒,奴才想幫腔但內容主子又不准說,只好集中火力噴超時不知禮儀」、「看了一下,恍然大悟,楊這次表演應該是預謀好的,今年剛好是辛丑年」、「這話是講給國內聽的」、「流氓政權的計時系統和人類的不一樣」、「這些官宣仗著可以控制輿論顛倒黑白啊」。

Went back to the tape. For the record: @SecBlinken opening statement lasted 2:27. @JakeSullivan46 opening statement 2:17. Yang Jiechi initial statement 16:14. Then 3:26 with alternating Mandarin and English. Wang Yi opening statement 4:09.