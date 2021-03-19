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    美中交鋒》布林肯破解中國小動作 前外交官分析直喊讚

    美國國務卿布林肯和中共中央外事辦公室主任楊潔篪領銜的美中代表團，於當地時間18日在阿拉斯加展開高層對話。（美聯社）

    美國國務卿布林肯和中共中央外事辦公室主任楊潔篪領銜的美中代表團，於當地時間18日在阿拉斯加展開高層對話。（美聯社）

    2021/03/19 22:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯和中共中央外事辦公室主任楊潔篪領銜的美中代表團，於18日在阿拉斯加展開高層對話，雙方正面交鋒還互相指責「超時」問題，起因為楊潔篪超時發言後媒體全被請了出去，布林肯立刻要求媒體留下來，因為他要回應剛才中方的談話，此舉也讓前外交官劉仕傑大讚，「布林肯的臨場反應值得讚許」。

    美國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中國中共中央政治局委員楊潔篪、外交部長王毅在美中高層會談中火藥味濃厚，布林肯高調批評中國人權問題，他在楊潔箎作出長達16分鐘的發言後，留住媒體即時再反駁中方，最後變成雙方互相指責「超時」；但有美媒根據錄音統計指出，楊潔篪開場白的時長幾乎是布林肯的8倍，「超時」的「羅生門」似乎已不攻自破。

    對此，時代力量國際部主任劉仕傑14日在臉書表示，「美中外交會談第一天，非常有趣。美方作為地主（阿拉斯加），首先開場五分鐘歡迎中方。想不到中方回敬將近20分鐘的開場（是說20分鐘的開場，不會太久嗎？中國人的想法果然跟我們不太一樣...）」。

    劉仕傑說，當時媒體記者本來被請出去了，但布林肯跟美國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）見狀立刻要求媒體記者留步，「聽一下我們怎麼回應中方。」這讓他大讚「外交需要經驗的累積，布林肯的臨場反應值得讚許。」

    劉仕傑也說，這場會談將持續兩天，第一天像是雙方互探基調，重點是第二天能不能留下好的氣氛，為將來第二次會面鋪路。

    前外交官劉仕傑（見圖）大讚，「布林肯的臨場反應值得讚許」。（資料照）

    前外交官劉仕傑（見圖）大讚，「布林肯的臨場反應值得讚許」。（資料照）

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