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    武漢肺炎》全球近1億2121萬例確診 超過268萬人病故

    全球至少268萬2032人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億2120萬9630例確診。（歐新社）

    全球至少268萬2032人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億2120萬9630例確診。（歐新社）

    2021/03/18 23:05

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（台灣18日晚間7時），全球至少268萬2032人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億2120萬9630例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據。且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球17日通報新增1萬145人病歿、51萬9581起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2648死）、美國（1119死）和墨西哥（789死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計已53萬8093人病故、2960萬8026例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（28萬4775人喪生、1169萬3838例確診）、墨西哥（19萬5908人喪生、217萬5462例確診）、印度（15萬9216人喪生、1147萬4605 例確診）及英國（12萬5831人喪生、427萬4579例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有226人染疫喪命；接下來依序為比利時（195人）、斯洛維尼亞（190人）、蒙特內哥羅（186人）及英國（185人）。

    從區域來看，歐洲累計90萬8387死、4059萬117例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計72萬9448死、2312 萬7218例確診；美國和加拿大共計56萬638死、3052萬6205例確診。

    亞洲共計26萬4580死、1680萬9364例確診；中東地區共計10萬9308死、605萬5974例確診；非洲共計10萬8708死、406萬7077例確診；大洋洲共計963死、3萬3679例確診。

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