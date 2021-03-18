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    緬甸人為何不爽中國？ 人權專家：幕後黑手、勞資糾紛

    人權專家曼尼貌指出，砸廠事件若是抗議者所為，可能是出自於對中國的不滿以及當地長久以來的勞資糾紛。（法新社）

    人權專家曼尼貌指出，砸廠事件若是抗議者所為，可能是出自於對中國的不滿以及當地長久以來的勞資糾紛。（法新社）

    2021/03/18 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方政變後掀起人民示威潮，由於緬甸民眾質疑軍方背後有中國撐腰，進而造成反中情緒高漲，日前更有37家中資工廠被砸，不過至今仍找不到縱火破壞的確切兇手。在緬甸出生的「人權觀察」亞洲問題研究員曼尼貌（Manny Maung）也分析了緬甸民眾對中國如此憤怒的原因，曼尼貌指出，砸廠事件若是抗議者所為，可能是出自於對中國的不滿以及當地長久以來的勞資糾紛。

    根據《美國之音》報導，在緬甸出生的「人權觀察」亞洲問題研究員曼尼貌（Manny Maung）指出，中資工廠遭毀一事如果是抗議者所為，一方面可能是出自於中國支持軍方的憤怒，但更多的是希望能以此損害緬甸軍方的收入及資金來源。

    然而緬甸民眾之所以對中國如此憤怒，曼尼貌認為是因為緬甸人曾被獨裁政府統治長達50年，而當時只有中國與軍政府有聯繫，人們也因此擔心中國當局或許在操控緬甸局勢，進而出自於本能地將此次政變後的某些事件歸咎於中國。曼尼貌表示，當然這並不是說緬甸民眾認定中國是唯一的罪魁禍首，因為他們知道這絕對是軍方的責任。

    此次被查的中資工廠大多集中在仰光城西的工業園區，在這個主要已製造業和成衣業為主的園區中，有大量中資企業在此建廠，而中方管理人員與緬甸當地員工廠久以來的勞資矛盾也有可能是中資工廠被砸的原因之一，而在工業區中的反中情緒仍持續在增長中。

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