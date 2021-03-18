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    法國議會通過法案 自願性行為年齡下限為15歲

    法國眾議院16日進行投票表決通過，將自願性行為的年齡下限定在15歲的法案，新規定指出，任何人若與15歲以下孩童進行性行為，即使雙方你情我願，都屬違法。（法新社）

    法國眾議院16日進行投票表決通過，將自願性行為的年齡下限定在15歲的法案，新規定指出，任何人若與15歲以下孩童進行性行為，即使雙方你情我願，都屬違法。（法新社）

    2021/03/18 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕法國國民議會（下議院）16日進行投票表決通過，將自願性行為的年齡下限定在15歲的法案，新規定指出，任何人若與15歲以下孩童進行性行為，即使雙方你情我願，都屬違法，最高可判囚20年。

    現年70歲的法國著名憲政學者杜哈梅爾（Olivier Duhamel）今年初遭繼女踢爆，曾涉嫌多次性侵她年僅14歲的雙胞胎兄弟，醜聞爆出後轟動全國，法國政界人士為此紛紛提出，要加強保護未成年人士的措施。原本法國法律規定，只要雙方同意，成年人與15歲以下之人性交，只是涉及「與未成年人」，但若要控告強姦或性侵，檢察官必須證明受害的一方是被強迫或者遭受恐嚇、欺騙，才能進行指控，但在實際案例中未成年被害人常因害怕或不懂得如何反抗，導致難以舉證。

    本週二時法國國民議會（下議院）進行匿名投票表決，最終以全票通過，將自願性行為的年齡下限定在15歲的法案。法案內容指出，就算雙方同意，但只要與15歲以下兒童發生性行為就違法，最高將可判囚20年。同時針對網路上戀童癖一類的罪行，新法案也規定，若任何被發現企圖與15歲以下兒童發生性行為，最高也可判囚10年以及罰款15萬歐元（約新台幣515萬）。這項法案通過後，執法部門將可更容易對違法的人進行起訴。

    報導指出，這項法案也將提交到參議院進行審議，若無意外也可順利通過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對此也表示支持，並希望盡快完成立法程序，讓法案盡快生效。

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