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    禁女生體育課穿內衣！日小學被爆「男師檢查發育」才准

    日本神奈川縣川崎市1所市立小學被踢爆，校方竟然不准女學生在運動服底下加穿內衣。（路透檔案照）

    日本神奈川縣川崎市1所市立小學被踢爆，校方竟然不准女學生在運動服底下加穿內衣。（路透檔案照）

    2021/03/17 18:33

    〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣川崎市1所市立小學被踢爆，校方竟然不准女學生在運動服底下加穿內衣，且還有家長控訴，女兒要讓男老師檢查胸部是否發育才能穿內衣，而校方稱這項規定是為了避免讓孩童在運動後「身體著涼」。

    根據日本《東京新聞》報導，川崎市議會指出，川崎市立小學的女學生被禁止在穿著運動服時加穿內衣，造成學生反感，市議員山田瑛理表示，該校將此校規稱為「運動服下就是肌膚」，但許多女學生已經向家長反映「討厭這樣、很噁心」，山田瑛理當場向市教育委員會查證是否有此事。

    川崎市教育委員會等單位回應，政府並沒有明文要求學校做此規定，不過，有些學校認為，學生的汗水若附著在身體上會使他們著涼，因此以衛生、健康等角度為出發點，建議低年級的學生在上體育課時可以不用穿內衣，「我們將掌握每所學校的情況，並朝著盡快對其進行審查」。

    根據川崎市教育委員會的資料，到目前為止，已經在多所學校發現這種「禁穿內衣」的規定，且校方並未知會學生家長，川崎市教育委員會健康教育科說：「就算出汗，也可以換內衣。」而專家認為，校方必須要成為讓孩子們可以放心上學的地方。

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