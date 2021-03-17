被新婚丈夫車上狂刺8次 妻跳車保命最後仍不治

巴西當地時間15日佩尼內拉斯（見圖右）慘遭丈夫梅西爾（見圖左）持刀殺害，送醫急救後身亡。（圖擷取自「Luciana Paineiras」臉書）

2021/03/17 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一位女子佩尼內拉斯（Kissila Goudard Paineiras）近日慘遭丈夫殺害，當時夫妻倆同在車上，丈夫忽然持刀刺殺她，當時尼內拉斯為了保命只能跳車，儘管立刻緊急送往醫院急救，仍宣告不治，留下3個與前夫所生的孩子。警方在同日晚上尋獲該名丈夫，並已登記該案為殺害婦女，警調已進行偵辦中。

根據《太陽報》報導，32歲的佩尼內拉斯為一名護士人員，當地時間15日丈夫梅西爾（Guilherme Maciel）開車接她下班路途上，忽然發瘋持刀刺殺她多達8次，她當時身受重傷，只能跳出車外以保小命，消防人員將她緊急送往醫院緊急治療，這時她告訴救護人員，刺殺嫌犯就是她的丈夫梅西爾，並說「他已經開車逃走了」。

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報導指出，儘管醫護人員緊急搶救佩尼內拉斯，但最後她仍於醫院內過世，留下3個與前夫生下的孩子。警方同日晚上捕獲嫌犯梅西爾，梅西爾為一名出租車司機，並在附近的甘蔗田發現被他所燒毀、遺棄的車子，警調已登記此案為殺害婦女，已經展開偵辦，梅西爾的殺人動機目前不得而知。

佩尼內拉斯的親人PO文慟說，去年12月16日他們才結婚，梅西爾看起來是一名有禮貌、風趣的紳士，沒想到會刺殺佩尼內拉斯，她嘆說「雖我們認為它很遠，但危險卻在身邊」，對於發生此憾事相當難過。

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